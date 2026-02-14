Казахстанский фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал золото в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии.

Представитель Казахстана, шедший пятым после короткой программы, по сумме прокатов набрал 291,58 балла. Вторым стал японец Юма Кагияма (280,06), третьим - его соотечественник Сюн Сато (274,90). Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место, набрав суммарно 271,21 балла.