Казахстанский фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады
Казахстанский фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Казахстанский фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал золото в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T01:17:00+03:00
2026-02-14T01:17:00+03:00
2026-02-14T01:21:00+03:00
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
юма кагияма
международный союз конькобежцев (isu)
зимние олимпийские игры 2026
илья малинин
михаил шайдоров
спорт, пётр гуменник, юма кагияма, международный союз конькобежцев (isu), зимние олимпийские игры 2026, илья малинин, михаил шайдоров
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Юма Кагияма, Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026, Илья Малинин, Михаил Шайдоров
Казахстанский фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады
Казахстанский фигурист Шайдоров завоевал золото Олимпиады
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал золото в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии.
Представитель Казахстана, шедший пятым после короткой программы, по сумме прокатов набрал 291,58 балла. Вторым стал японец Юма Кагияма (280,06), третьим - его соотечественник Сюн Сато (274,90). Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место, набрав суммарно 271,21 балла.
Шайдорову 21 год. Он располагается на третьем месте в мужском рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Фигурист является серебряным призером чемпионата мира 2025 года.