Траньков рассказал, что помогло Шайдорову выиграть Олимпиаду

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров был аутсайдером в элите мужского одиночного катания, на него ничего не давило, поэтому он сконцентрировался и справился с прокатом произвольной программы на Олимпиаде, заявил РИА Новости олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков.
В пятницу Шайдоров выиграл золотую медаль Олимпийских игр года 2026 в Италии. По сумме короткой (92,94 балла) и произвольной (198,64) программ фигурист набрал 291,58 балла. Он стал первым в истории спортсменом, представляющим Казахстан, которому удалось взять золотую медаль Олимпийских игр в фигурном катании. Тренер Шайдорова Урманов является заслуженным мастером спорта РФ, олимпийским чемпионом 1994 года в мужском одиночном катании.
"Это Олимпийские игры. Если отмотать несколько Олимпиад назад, такое часто бывало. В том же Сочи: кто меньше упадет, тот и выиграет. Это очень нервный турнир для всех фаворитов. Как раз то, что Миша Шайдоров был таким андердогом в этой элите мужского одиночного катания, на него никто не рассчитывал, на него не давил результат, помогло ему максимально сконцентрироваться и справиться со своим прокатом. Я Казахстан поздравляю. Это историческая медаль. У них уже мужская одиночка становится классическим видом", - сказал Траньков.