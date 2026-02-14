Рейтинг@Mail.ru
Траньков рассказал, что помогло Шайдорову выиграть Олимпиаду
Фигурное катание
 
13:15 14.02.2026
Траньков рассказал, что помогло Шайдорову выиграть Олимпиаду
Траньков рассказал, что помогло Шайдорову выиграть Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Траньков рассказал, что помогло Шайдорову выиграть Олимпиаду
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров был аутсайдером в элите мужского одиночного катания, на него ничего не давило, поэтому он сконцентрировался и справился с РИА Новости Спорт, 14.02.2026
фигурное катание
спорт
михаил шайдоров
зимние олимпийские игры 2026
максим траньков
спорт, михаил шайдоров, зимние олимпийские игры 2026, максим траньков
Фигурное катание, Спорт, Михаил Шайдоров, Зимние Олимпийские игры 2026, Максим Траньков
Траньков рассказал, что помогло Шайдорову выиграть Олимпиаду

Траньков: Шайдорову помогло выиграть Олимпиаду положение андердога среди элиты

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров был аутсайдером в элите мужского одиночного катания, на него ничего не давило, поэтому он сконцентрировался и справился с прокатом произвольной программы на Олимпиаде, заявил РИА Новости олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков.
В пятницу Шайдоров выиграл золотую медаль Олимпийских игр года 2026 в Италии. По сумме короткой (92,94 балла) и произвольной (198,64) программ фигурист набрал 291,58 балла. Он стал первым в истории спортсменом, представляющим Казахстан, которому удалось взять золотую медаль Олимпийских игр в фигурном катании. Тренер Шайдорова Урманов является заслуженным мастером спорта РФ, олимпийским чемпионом 1994 года в мужском одиночном катании.
"Это Олимпийские игры. Если отмотать несколько Олимпиад назад, такое часто бывало. В том же Сочи: кто меньше упадет, тот и выиграет. Это очень нервный турнир для всех фаворитов. Как раз то, что Миша Шайдоров был таким андердогом в этой элите мужского одиночного катания, на него никто не рассчитывал, на него не давил результат, помогло ему максимально сконцентрироваться и справиться со своим прокатом. Я Казахстан поздравляю. Это историческая медаль. У них уже мужская одиночка становится классическим видом", - сказал Траньков.
Железняков поздравил Шайдорова и его российского тренера с победой на ОИ
