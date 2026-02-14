Траньков рассказал, что помогло Шайдорову выиграть Олимпиаду

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров был аутсайдером в элите мужского одиночного катания, на него ничего не давило, поэтому он сконцентрировался и справился с прокатом произвольной программы на Олимпиаде, заявил РИА Новости олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков.