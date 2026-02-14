Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Диксона пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП
17:00 14.02.2026
В аэропорту Диксона пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Диксона пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП
происшествия
игарка
диксон
красноярский край
западно-сибирская транспортная прокуратура
ан-72
игарка
диксон
красноярский край
происшествия, игарка, диксон, красноярский край, западно-сибирская транспортная прокуратура, ан-72
Происшествия, Игарка, Диксон, Красноярский край, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Ан-72
КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Самолет с 52 пассажирами, выполнявший рейс из Игарки в Диксон в заполярной зоне Красноярского края, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, инцидент произошел в субботу в аэропорту Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края.
"После посадки воздушного судна Ан-72 авиакомпании "А247", выполнявшего нерегулярный чартерный рейс из города Игарка, допущено выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находились 52 пассажира и члены экипажа", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Норильская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
В Ненецком округе самолет с пассажирами выкатился с рулежной дорожки
ПроисшествияИгаркаДиксонКрасноярский крайЗападно-Сибирская транспортная прокуратураАн-72
 
 
