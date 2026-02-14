https://ria.ru/20260214/samolet-2074402962.html
В аэропорту Диксона пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Диксона пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП - РИА Новости, 14.02.2026
В аэропорту Диксона пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП
Самолет с 52 пассажирами, выполнявший рейс из Игарки в Диксон в заполярной зоне Красноярского края, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной... РИА Новости, 14.02.2026
происшествия
игарка
диксон
красноярский край
западно-сибирская транспортная прокуратура
ан-72
происшествия, игарка, диксон, красноярский край, западно-сибирская транспортная прокуратура, ан-72
В аэропорту Диксона пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Диксона борт с 52 пассажирами выкатился за пределы ВПП после посадки