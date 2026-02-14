МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский голкипер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что намерен извлечь уроки из поражения от "Ренна".
В пятницу "ПСЖ" уступил "Ренну" со счетом 1:3 в матче 22-го тура чемпионата Франции. Сафонов вышел в стартовом составе четвертый матч подряд после восстановления от перелома руки.
13 февраля 2026 • начало в 21:00
Завершен
34’ • Мусса Аль-Тамари
69’ • Esteban Lepaul
81’ • Брель Эмболо
71’ • Усман Дембеле
"После поражения нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, - не повторять тех же ошибок, запомнить полученный опыт и с холодной головой подготовиться к следующему матчу. На очереди "Монако". В понедельник в путь", - написал Сафонов в своем Telegram-канале.
"ПСЖ" прервал победную серию из семи матчей в Лиге 1. Команда Луиса Энрике с 51 очком продолжает лидировать в турнирной таблице.
