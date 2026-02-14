Рейтинг@Mail.ru
Сафонов заявил, что намерен извлечь уроки из поражения от "Ренна" - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Футбол
 
18:50 14.02.2026
Сафонов заявил, что намерен извлечь уроки из поражения от "Ренна"
Сафонов заявил, что намерен извлечь уроки из поражения от "Ренна" - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Сафонов заявил, что намерен извлечь уроки из поражения от "Ренна"
Российский голкипер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что намерен извлечь уроки из поражения от "Ренна". РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026
Новости
Сафонов заявил, что намерен извлечь уроки из поражения от "Ренна"

Матвей Сафонов заявил, что хочет извлечь уроки из поражения от "Ренна"

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский голкипер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что намерен извлечь уроки из поражения от "Ренна".
В пятницу "ПСЖ" уступил "Ренну" со счетом 1:3 в матче 22-го тура чемпионата Франции. Сафонов вышел в стартовом составе четвертый матч подряд после восстановления от перелома руки.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
13 февраля 2026 • начало в 21:00
Завершен
Ренн
3 : 1
ПСЖ
34‎’‎ • Мусса Аль-Тамари
69‎’‎ • Esteban Lepaul
(Себастьян Шиманьский)
81‎’‎ • Брель Эмболо
(Людовик Блас)
71‎’‎ • Усман Дембеле
Календарь Турнирная таблица История встреч
"После поражения нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, - не повторять тех же ошибок, запомнить полученный опыт и с холодной головой подготовиться к следующему матчу. На очереди "Монако". В понедельник в путь", - написал Сафонов в своем Telegram-канале.
"ПСЖ" прервал победную серию из семи матчей в Лиге 1. Команда Луиса Энрике с 51 очком продолжает лидировать в турнирной таблице.
