Эдем, считавшийся легендой, обнаружили на спутниковых снимках - РИА Новости, 14.02.2026
09:40 14.02.2026
Эдем, считавшийся легендой, обнаружили на спутниковых снимках
Эдем, считавшийся легендой, обнаружили на спутниковых снимках - РИА Новости, 14.02.2026
Эдем, считавшийся легендой, обнаружили на спутниковых снимках
Красивая история об Эдеме — библейском рае, в котором когда-то жили Адам и Ева, сумела удивить ученых. Недавно появились спутниковые снимки, которые оставили... РИА Новости, 14.02.2026
Эдем, считавшийся легендой, обнаружили на спутниковых снимках

© Flickr / ideacreamanuelaPpsФреска "Сотворение Евы"
Фреска Сотворение Евы - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Flickr / ideacreamanuelaPps
Фреска "Сотворение Евы"
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Красивая история об Эдеме — библейском рае, в котором когда-то жили Адам и Ева, сумела удивить ученых. Недавно появились спутниковые снимки, которые оставили после себя десятки вопросов.
Что так потрясло экспертов? Действительно ли существовал Эдем?

Реки Эдема

"И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал", — говорится в библейской Книге Бытия.
Многие пытались найти райский сад, ведь в Писании даже указаны примерные ориентиры, где искать: большая река за пределами Эдема разветвлялась на четыре речки поменьше.
© РИА Новости / Елена Висенс Альбрехт Дюрер. Диптих "Адам и Ева". 1507 г. Прадо. Мадрид
Альбрехт Дюрер. Диптих «Адам и Ева». Ева. 1507. Прадо. Мадрид - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Елена Висенс
Альбрехт Дюрер. Диптих "Адам и Ева". 1507 г. Прадо. Мадрид
"Имя одной — Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; и золото той земли хорошее; там бдолах (некий драгоценный камень. — Прим. ред.) и камень оникс. Имя второй реки — Гихон: она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки — Хиддекель: она протекает пред Ассириею. Четвертая река — Евфрат", — повествует Библия.
Как минимум две из них достоверно известны и существуют по сей день. Хиддекель — название реки Тигр на иврите; она, как и Евфрат, протекает по территориям современных Турции, Сирии и Ирака.
© Flickr / Klearchos KapoutsisВид сверху на реку Евфрат
Вид сверху на реку Евфрат - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Flickr / Klearchos Kapoutsis
Вид сверху на реку Евфрат
А вот реки Фисон и Гихон (или Геон) представляют настоящую загадку: ни на одной известной науке карте их попросту нет.

Новые технологии помогли заглянуть в прошлое

Однако серия орбитальных снимков выявила древнее, ныне высохшее русло реки в Саудовской Аравии, которое, по мнению ряда ученых, соответствует библейскому описанию главной реки Эдема — Фисон.
Это извилистое русло реки Вади-эль-Батин, которое, как считает геолог из Бостонского университета Фарук Эль-Баз, и может являться "потерянной" рекой.
CC BY-SA 4.0 / Gurdjieff / Map highlighting Wadi al-Batin and Wadi al-RummahБывшая река Вади-эль-Батин (предполагаемый Фисон) на карте
Бывшая река Вади-эль-Батин (предполагаемый Фисон) на карте - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
CC BY-SA 4.0 / Gurdjieff / Map highlighting Wadi al-Batin and Wadi al-Rummah
Бывшая река Вади-эль-Батин (предполагаемый Фисон) на карте
Благодаря современным технологиям ученые смогли "заглянуть" в прошлое и оценить былое величие Вади-эль-Батина.
"Теперь мы можем проследить реки, которые когда-то определяли расположение человеческих поселений и, возможно, даже послужили источником вдохновения для древних библейских сюжетов", — говорит доктор Эль-Баз.
Кроме того, река Карун в Иране, извилистый водный поток, протекающий через горы Загрос, может соответствовать Гихону. Ивритское слово "сабаб", которым описывали древнюю реку, означающее "кружить" или "извиваться", как нельзя лучше описывает извилистое русло Каруна.
CC BY-SA 4.0 / Shannon1 / Map of the Karun river drainage basin, Iran. Made using public domain Natural Earth and USGS data. Intended to replace older map (cropped a photo)Река Карун в Иране
Река Карун в Иране - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
CC BY-SA 4.0 / Shannon1 / Map of the Karun river drainage basin, Iran. Made using public domain Natural Earth and USGS data. Intended to replace older map (cropped a photo)
Река Карун в Иране
Удивительно, но расположение этих рек совпадает с библейским текстом: вместе с Тигром и Евфратом Вади-эль-Батин и Карун впадали в Персидский залив, образуя плодородную колыбель цивилизации.

История об Эдеме реальна?

Опубликованные спутниковые данные уже нашли живейший отклик в научном сообществе.
Джеймс Зауэр, археолог, изучивший спутниковые снимки, считает, что высохшее русло реки идеально соответствует библейскому описанию Фисона. Однако он не утверждает, что ученые наконец-то нашли потерянный Эдем.
© Getty Images / Planet ObserverУстье Шатт-эль-Араба (слияние Тигра и Евфрата). Спутниковый снимок
Устье Шатт-эль-Араба (слияние Тигра и Евфрата). Спутниковый снимок - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Getty Images / Planet Observer
Устье Шатт-эль-Араба (слияние Тигра и Евфрата). Спутниковый снимок
Археолог Юрис Заринс, в свою очередь, утверждает — история об Эдеме может основываться на реальных географических данных, хотя ее духовные элементы остаются лишь интерпретацией.

Рай следует искать не там

Существует множество теорий о том, где находился Эдемский сад. Согласно одной из последних гипотез, его стоит искать в Африке.
Махмуд Джавайд, инженер-химик из Техаса, утверждает, что Эдем на самом деле находился в Бахир-Даре, плодородном регионе на северо-западе Эфиопии, недалеко от южной оконечности озера Тана, где берет начало Голубой Нил.
© iStock.com / guenterguniВид на водопады Голубого Нила в Эфиопии
Вид на водопады Голубого Нила в Эфиопии - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© iStock.com / guenterguni
Вид на водопады Голубого Нила в Эфиопии
В его исследовании 2025 года, которое пока не прошло рецензирование, отмечается, что Голубой Нил может соответствовать библейскому Гихону, а истоки озера Тана разделяются на несколько водных артерий, которые потенциально могут образовывать четыре реки, описанные в Книге Бытия.

Утерян навсегда?

Правда, остается вопрос: это тот самый рай, откуда Бог изгнал Адама и Еву, или же какой-то другой? На этот счет четкого ответа в христианстве нет.
"Не совсем корректно утверждать, что рай находится где-то на небе. Тот рай, о котором говорится в Библии, находился все-таки на Земле. При этом мы в Евангелии читаем: "Отче наш, сущий на небесах" — но это несколько иное. <...> То есть это такое образное понятие духовного мира", — говорил ранее заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.
© Public domain Гравюра Гюстава Доре "Изгнание Адама и Евы из рая"
Гравюра Гюстава Доре Изгнание Адама и Евы из Рая - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Public domain
Гравюра Гюстава Доре "Изгнание Адама и Евы из рая"
 
 
 
