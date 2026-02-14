Эдем, считавшийся легендой, обнаружили на спутниковых снимках

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Красивая история об Эдеме — библейском рае, в котором когда-то жили Адам и Ева, сумела удивить ученых. Недавно появились спутниковые снимки, которые оставили после себя десятки вопросов.

Что так потрясло экспертов? Действительно ли существовал Эдем?

Реки Эдема

"И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал", — говорится в библейской Книге Бытия.

Многие пытались найти райский сад, ведь в Писании даже указаны примерные ориентиры, где искать: большая река за пределами Эдема разветвлялась на четыре речки поменьше.

"Имя одной — Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; и золото той земли хорошее; там бдолах (некий драгоценный камень. — Прим. ред.) и камень оникс. Имя второй реки — Гихон: она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки — Хиддекель: она протекает пред Ассириею. Четвертая река — Евфрат", — повествует Библия.

Как минимум две из них достоверно известны и существуют по сей день. Хиддекель — название реки Тигр на иврите; она, как и Евфрат, протекает по территориям современных Турции, Сирии и Ирака.

А вот реки Фисон и Гихон (или Геон) представляют настоящую загадку: ни на одной известной науке карте их попросту нет.

Новые технологии помогли заглянуть в прошлое

Однако серия орбитальных снимков выявила древнее, ныне высохшее русло реки в Саудовской Аравии, которое, по мнению ряда ученых, соответствует библейскому описанию главной реки Эдема — Фисон.

Это извилистое русло реки Вади-эль-Батин, которое, как считает геолог из Бостонского университета Фарук Эль-Баз, и может являться "потерянной" рекой.

Благодаря современным технологиям ученые смогли "заглянуть" в прошлое и оценить былое величие Вади-эль-Батина.

"Теперь мы можем проследить реки, которые когда-то определяли расположение человеческих поселений и, возможно, даже послужили источником вдохновения для древних библейских сюжетов", — говорит доктор Эль-Баз.

Кроме того, река Карун в Иране, извилистый водный поток, протекающий через горы Загрос, может соответствовать Гихону. Ивритское слово "сабаб", которым описывали древнюю реку, означающее "кружить" или "извиваться", как нельзя лучше описывает извилистое русло Каруна.

Удивительно, но расположение этих рек совпадает с библейским текстом: вместе с Тигром и Евфратом Вади-эль-Батин и Карун впадали в Персидский залив, образуя плодородную колыбель цивилизации.

История об Эдеме реальна?

Опубликованные спутниковые данные уже нашли живейший отклик в научном сообществе.

Джеймс Зауэр, археолог, изучивший спутниковые снимки, считает , что высохшее русло реки идеально соответствует библейскому описанию Фисона. Однако он не утверждает, что ученые наконец-то нашли потерянный Эдем.

© Getty Images / Planet Observer Устье Шатт-эль-Араба (слияние Тигра и Евфрата). Спутниковый снимок © Getty Images / Planet Observer Устье Шатт-эль-Араба (слияние Тигра и Евфрата). Спутниковый снимок

Археолог Юрис Заринс, в свою очередь, утверждает — история об Эдеме может основываться на реальных географических данных, хотя ее духовные элементы остаются лишь интерпретацией.

Рай следует искать не там

Существует множество теорий о том, где находился Эдемский сад. Согласно одной из последних гипотез, его стоит искать в Африке.

Махмуд Джавайд, инженер-химик из Техаса, утверждает, что Эдем на самом деле находился в Бахир-Даре, плодородном регионе на северо-западе Эфиопии, недалеко от южной оконечности озера Тана, где берет начало Голубой Нил.

© iStock.com / guenterguni Вид на водопады Голубого Нила в Эфиопии © iStock.com / guenterguni Вид на водопады Голубого Нила в Эфиопии

В его исследовании 2025 года, которое пока не прошло рецензирование, отмечается, что Голубой Нил может соответствовать библейскому Гихону, а истоки озера Тана разделяются на несколько водных артерий, которые потенциально могут образовывать четыре реки, описанные в Книге Бытия.

Утерян навсегда?

Правда, остается вопрос: это тот самый рай, откуда Бог изгнал Адама и Еву, или же какой-то другой? На этот счет четкого ответа в христианстве нет.

"Не совсем корректно утверждать, что рай находится где-то на небе. Тот рай, о котором говорится в Библии, находился все-таки на Земле. При этом мы в Евангелии читаем: "Отче наш, сущий на небесах" — но это несколько иное. <...> То есть это такое образное понятие духовного мира", — говорил ранее заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.