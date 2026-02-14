https://ria.ru/20260214/rassledovanie-2074335161.html
Посол России рассказал о расследовании по "Северным потокам" в ФРГ
Посол России рассказал о расследовании по "Северным потокам" в ФРГ - РИА Новости, 14.02.2026
Посол России рассказал о расследовании по "Северным потокам" в ФРГ
Предпосылок к объективному расследованию по "Северным потокам" в ФРГ не наблюдается, следствие топчется на месте, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 14.02.2026
Посол России рассказал о расследовании по "Северным потокам" в ФРГ
Посол Нечаев: предпосылок к объективному расследованию по "Северным потокам" нет
БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Предпосылок к объективному расследованию по "Северным потокам" в ФРГ не наблюдается, следствие топчется на месте, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Таких предпосылок (для установления полной картины произошедшего и привлечения всех виновных к ответственности - ред.) мы не видим. С момента теракта на Балтике прошло три с половиной года, однако внятных ответов на вопросы об исполнителях и заказчиках атаки на крупнейшие объекты европейской энергетической инфраструктуры по-прежнему нет. Национальные расследования в Швеции
и Дании
свернуты. Германское следствие топчется на месте", - сказал он.
По словам посла, "утечки" о ходе следствия продвигают неправдоподобную версию о причастности к диверсии группы украинских "дайверов-любителей", якобы действовавших в одиночку.
"Весьма показательно молчание Берлина
в ответ на фактическое оправдание польскими властями совершенного теракта и отказ экстрадировать в ФРГ
украинского подозреваемого. Никаких демаршей в адрес Варшавы
и Киева
, насколько нам известно, никто не предпринимал", - добавил Нечаев
.
Посол выразил уверенность в том, что рано или поздно все виновные в организации и совершении этой диверсии будут привлечены к ответственности.
"Только, скорее всего, произойдет это уже в новых реалиях, когда текущая политическая конъюнктура, замешанная на русофобии, перестанет определяющим образом влиять на все сферы деятельности западных государств", - заключил он.
В январе издание Der Spiegel
сообщило, что федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на "Северных
потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина
.
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Российская Генпрокуратура
возбудила дело об акте международного терроризма. Москва
не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила.