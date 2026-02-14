Посол России рассказал о расследовании по "Северным потокам" в ФРГ

БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Предпосылок к объективному расследованию по "Северным потокам" в ФРГ не наблюдается, следствие топчется на месте, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

"Таких предпосылок (для установления полной картины произошедшего и привлечения всех виновных к ответственности - ред.) мы не видим. С момента теракта на Балтике прошло три с половиной года, однако внятных ответов на вопросы об исполнителях и заказчиках атаки на крупнейшие объекты европейской энергетической инфраструктуры по-прежнему нет. Национальные расследования в Швеции Дании свернуты. Германское следствие топчется на месте", - сказал он.

По словам посла, "утечки" о ходе следствия продвигают неправдоподобную версию о причастности к диверсии группы украинских "дайверов-любителей", якобы действовавших в одиночку.

"Весьма показательно молчание Берлина в ответ на фактическое оправдание польскими властями совершенного теракта и отказ экстрадировать в ФРГ украинского подозреваемого. Никаких демаршей в адрес Варшавы Киева , насколько нам известно, никто не предпринимал", - добавил Нечаев

Посол выразил уверенность в том, что рано или поздно все виновные в организации и совершении этой диверсии будут привлечены к ответственности.

"Только, скорее всего, произойдет это уже в новых реалиях, когда текущая политическая конъюнктура, замешанная на русофобии, перестанет определяющим образом влиять на все сферы деятельности западных государств", - заключил он.