07:17 14.02.2026
Посол России рассказал о расследовании по "Северным потокам" в ФРГ
Посол России рассказал о расследовании по "Северным потокам" в ФРГ
в мире, германия, россия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат), der spiegel, генеральная прокуратура рф, северный поток
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Сергей Нечаев (дипломат), Der Spiegel, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток
Посол России рассказал о расследовании по "Северным потокам" в ФРГ

Посол Нечаев: предпосылок к объективному расследованию по "Северным потокам" нет

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Предпосылок к объективному расследованию по "Северным потокам" в ФРГ не наблюдается, следствие топчется на месте, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Таких предпосылок (для установления полной картины произошедшего и привлечения всех виновных к ответственности - ред.) мы не видим. С момента теракта на Балтике прошло три с половиной года, однако внятных ответов на вопросы об исполнителях и заказчиках атаки на крупнейшие объекты европейской энергетической инфраструктуры по-прежнему нет. Национальные расследования в Швеции и Дании свернуты. Германское следствие топчется на месте", - сказал он.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Россия ждет консультаций с Данией по "Северным потокам", заявил посол
6 февраля, 02:48
По словам посла, "утечки" о ходе следствия продвигают неправдоподобную версию о причастности к диверсии группы украинских "дайверов-любителей", якобы действовавших в одиночку.
"Весьма показательно молчание Берлина в ответ на фактическое оправдание польскими властями совершенного теракта и отказ экстрадировать в ФРГ украинского подозреваемого. Никаких демаршей в адрес Варшавы и Киева, насколько нам известно, никто не предпринимал", - добавил Нечаев.
Посол выразил уверенность в том, что рано или поздно все виновные в организации и совершении этой диверсии будут привлечены к ответственности.
"Только, скорее всего, произойдет это уже в новых реалиях, когда текущая политическая конъюнктура, замешанная на русофобии, перестанет определяющим образом влиять на все сферы деятельности западных государств", - заключил он.
В январе издание Der Spiegel сообщило, что федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина.
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Посол в Дании рассказал о досудебном урегулировании по "Северным потокам"
4 февраля, 13:42
 
В миреГерманияРоссияБерлин (город)Сергей Нечаев (дипломат)Der SpiegelГенеральная прокуратура РФСеверный поток
 
 
