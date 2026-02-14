Рейтинг@Mail.ru
Мадагаскарская горнолыжница: атлеты раздают презервативы как подарки с ОИ
14.02.2026
Мадагаскарская горнолыжница: атлеты раздают презервативы как подарки с ОИ
Мадагаскарская горнолыжница: атлеты раздают презервативы как подарки с ОИ - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Мадагаскарская горнолыжница: атлеты раздают презервативы как подарки с ОИ
Мадагаскарская горнолыжница Мьялитьяна Клерк заявила, что спортсмены могут разбирать презервативы в Олимпийской деревне в Италии, чтобы подарить их своим... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Мадагаскарская горнолыжница: атлеты раздают презервативы как подарки с ОИ

Мадагаскарская горнолыжница Клерк: атлеты раздают презервативы как подарки с ОИ

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Мадагаскарская горнолыжница Мьялитьяна Клерк заявила, что спортсмены могут разбирать презервативы в Олимпийской деревне в Италии, чтобы подарить их своим друзьям за ее пределами.
Ранее СМИ писали, что в Олимпийской деревне Кортина-д'Ампеццо кончились бесплатные презервативы для спортсменов. Отмечалось, что для участников соревнований было предусмотрено около 10 тысяч презервативов, однако этого количества оказалось недостаточно. Для сравнения, на летних Олимпийских играх в Париже два года назад организаторы подготовили порядка 300 тысяч средств контрацепции.
«
"Я видела эту новость. Знаю, что на зимней Олимпиаде используют много презервативов. В Пекине всю коробку разбирали за один день. Возможно, они их берут для того, чтобы отдать друзьям за пределами Олимпийской деревни, на подарки раздают", - рассказала Клерк на ежедневной пресс-конференции Международного олимпийского комитета (МОК).
"Все, что могу сказать, - День святого Валентина в полном разгаре в деревне. Насколько я знаю, 10 тысяч презервативов уже использованы 2500 атлетами", - добавил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.
Михаил Шайдоров - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Шайдоров нанес Казахстан на олимпийскую карту, заявил мексиканский фигурист
Вчера, 13:52
 
СпортМарк АдамсМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026
 
