Мадагаскарская горнолыжница: атлеты раздают презервативы как подарки с ОИ

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Мадагаскарская горнолыжница Мьялитьяна Клерк заявила, что спортсмены могут разбирать презервативы в Олимпийской деревне в Италии, чтобы подарить их своим друзьям за ее пределами.
Ранее СМИ писали, что в Олимпийской деревне Кортина-д'Ампеццо кончились бесплатные презервативы для спортсменов. Отмечалось, что для участников соревнований было предусмотрено около 10 тысяч презервативов, однако этого количества оказалось недостаточно. Для сравнения, на летних Олимпийских играх в Париже два года назад организаторы подготовили порядка 300 тысяч средств контрацепции.
"Я видела эту новость. Знаю, что на зимней Олимпиаде используют много презервативов. В Пекине всю коробку разбирали за один день. Возможно, они их берут для того, чтобы отдать друзьям за пределами Олимпийской деревни, на подарки раздают", - рассказала Клерк на ежедневной пресс-конференции Международного олимпийского комитета (МОК).
"Все, что могу сказать, - День святого Валентина в полном разгаре в деревне. Насколько я знаю, 10 тысяч презервативов уже использованы 2500 атлетами", - добавил директор МОК
по коммуникациям Марк Адамс
