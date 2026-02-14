Тело человека нашли при тушении пожара в Сергиевом Посаде

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. После взрыва газа и пожара в Сергиевом Посаде погиб человек, сообщил СК Подмосковья.

« "В ходе тушения пожара обнаружено тело одного человека. В больницу за помощью обратились четыре человека. Точное количество пострадавших уточняется", — говорится в публикации на платформе MAX

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". На месте работают следователи и криминалисты.

Сегодня в частном доме на улице Митькина в Сергиевом Посаде взорвался бытовой газовый баллон, вспыхнул пожар, а огонь распространился на три жилых строения. Причиной стало падение наледи на газовую арматуру газгольдера.