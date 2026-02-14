Рейтинг@Mail.ru
Тело человека нашли при тушении пожара в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 14.02.2026
22:49 14.02.2026 (обновлено: 23:20 14.02.2026)
Тело человека нашли при тушении пожара в Сергиевом Посаде
Тело человека нашли при тушении пожара в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 14.02.2026
Тело человека нашли при тушении пожара в Сергиевом Посаде
После взрыва газа и пожара в Сергиевом Посаде погиб человек, сообщил СК Подмосковья. РИА Новости, 14.02.2026
происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), сергиев посад
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Сергиев Посад
Тело человека нашли при тушении пожара в Сергиевом Посаде

СК: тело человека нашли при тушении пожара в Сергиевом Посаде

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. После взрыва газа и пожара в Сергиевом Посаде погиб человек, сообщил СК Подмосковья.
"В ходе тушения пожара обнаружено тело одного человека. В больницу за помощью обратились четыре человека. Точное количество пострадавших уточняется", — говорится в публикации на платформе MAX.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". На месте работают следователи и криминалисты.
Сегодня в частном доме на улице Митькина в Сергиевом Посаде взорвался бытовой газовый баллон, вспыхнул пожар, а огонь распространился на три жилых строения. Причиной стало падение наледи на газовую арматуру газгольдера.
По данным подмосковного Минздрава, пострадали шесть человек, пятеро находятся в тяжелом состоянии.
