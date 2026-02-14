Число пострадавших в ДТП в Энгельсе выросло до девяти

САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием троллейбуса в Энгельсе, число пострадавших увеличилось до 9 человек, сообщают СУСК по Саратовской области и пресс-служба губернатора.

Авария случилась в субботу на улице Горького. На пересечении с улицей Коммунистической троллейбус, следовавший по маршруту №109, столкнулся с кроссовером Changan. Сообщалось о шести пострадавших из троллейбуса и двоих - из легкового автомобиля.

"В результате ДТП пострадали 9 человек. Из них 7 госпитализированы с травмами средней степени. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале.