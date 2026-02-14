https://ria.ru/20260214/postradavshie-2074414243.html
Число пострадавших в ДТП в Энгельсе выросло до девяти
Восемь человек госпитализированы после ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля в Энгельсе Саратовской области, сообщили РИА Новости в региональной службе спасения.
САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием троллейбуса в Энгельсе, число пострадавших увеличилось до 9 человек, сообщают СУСК по Саратовской области и пресс-служба губернатора.
Авария случилась в субботу на улице Горького. На пересечении с улицей Коммунистической троллейбус, следовавший по маршруту №109, столкнулся с кроссовером Changan. Сообщалось о шести пострадавших из троллейбуса и двоих - из легкового автомобиля.
"В результате ДТП пострадали 9 человек. Из них 7 госпитализированы с травмами средней степени. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале.
Следственный отдел по городу Энгельс
возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 238 УК РФ
(предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности), рассказали в СУСК по Саратовской области
. На месте аварии ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.