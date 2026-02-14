Рейтинг@Mail.ru
15:15 14.02.2026
Суббота в Москве станет самым теплым днем с начала года
Суббота в Москве станет самым теплым днем с начала года
Суббота в столице станет самым теплым днем с начала года, это последний день перед резким похолоданием, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 14.02.2026
Суббота в Москве станет самым теплым днем с начала года

Синоптик Позднякова: суббота в Москве станет самым теплым днем с начала года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Суббота в столице станет самым теплым днем с начала года, это последний день перед резким похолоданием, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус ранее рассказал, что пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года: температура воздуха поднялась выше плюс двух градусов.
"Сегодняшний день - субботний день, - он будет самым теплым с начала года. Это будет, наверное, последний день накануне сильнейшего понижения температуры", - сказала агентству Позднякова.
Синоптик уточнила, что 13 и 14 февраля в столичном регионе также станут самыми теплыми с начала года.
Снегопад в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода
13 февраля, 16:58
