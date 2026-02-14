Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о морозах в Москве в ночь на воскресенье
10:00 14.02.2026
Синоптик рассказал о морозах в Москве в ночь на воскресенье
Синоптик рассказал о морозах в Москве в ночь на воскресенье - РИА Новости, 14.02.2026
Синоптик рассказал о морозах в Москве в ночь на воскресенье
Резкое похолодание придет в Москву в ночь на воскресенье, к утру температура опустится до минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T10:00:00+03:00
2026-02-14T10:00:00+03:00
общество
москва
михаил леус
погода
москва
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о морозах в Москве в ночь на воскресенье

Синоптик Леус: в Москве в ночь на воскресенье ожидается мороз до -10 градусов

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Уборка снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Резкое похолодание придет в Москву в ночь на воскресенье, к утру температура опустится до минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В ночь на воскресенье столицу ждет резкое похолодание. Холодный атмосферный фронт уже в середине ночи опустит температуру в зону отрицательных значений. К утру воскресенья в Москве температура понизится до минус 8 - минус 10 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что осадки будут переходить в кратковременный снег и сформируется сильная гололедица.
Как убирают снег на дорогах Москвы
Вчера, 14:17
Как убирают снег на дорогах Москвы
Общество Москва Михаил Леус Погода
 
 
