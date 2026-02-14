https://ria.ru/20260214/pogoda-2074351539.html
Синоптик рассказал о морозах в Москве в ночь на воскресенье
Синоптик рассказал о морозах в Москве в ночь на воскресенье - РИА Новости, 14.02.2026
Синоптик рассказал о морозах в Москве в ночь на воскресенье
Резкое похолодание придет в Москву в ночь на воскресенье, к утру температура опустится до минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T10:00:00+03:00
2026-02-14T10:00:00+03:00
2026-02-14T10:00:00+03:00
общество
москва
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073590812_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_175ff5b0322fe9be1011bc96ee66fca9.jpg
https://ria.ru/20260213/sneg-2074173105.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073590812_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_1da129832e81fb213f4d0091a4458287.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о морозах в Москве в ночь на воскресенье
Синоптик Леус: в Москве в ночь на воскресенье ожидается мороз до -10 градусов