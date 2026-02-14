Рейтинг@Mail.ru
Фигуристка Петросян отправилась из Москвы на Олимпийские игры в Италию
Фигурное катание
 
23:16 14.02.2026 (обновлено: 23:23 14.02.2026)
Фигуристка Петросян отправилась из Москвы на Олимпийские игры в Италию
Фигуристка Петросян отправилась из Москвы на Олимпийские игры в Италию
Российская фигуристка Аделия Петросян отправилась на Олимпийские игры в Италию, передает корреспондент РИА Новости из московского аэропорта "Внуково". РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян отправилась на Олимпийские игры в Италию, передает корреспондент РИА Новости из московского аэропорта "Внуково".
Вечером в субботу Петросян и сопровождающий ее тренер Даниил Глейхенгауз зарегистрировались на рейс "Турецких авиалиний" до Стамбула, где они сделают пересадку на самолет до Милана.
Короткую программу российская фигуристка исполнит во вторник, 17 февраля, произвольную - в четверг, 19-го.
Фигурное катание
Аделия Петросян
Даниил Глейхенгауз
Зимние Олимпийские игры 2026
 
