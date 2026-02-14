https://ria.ru/20260214/petrosyan-2074442690.html
Фигуристка Петросян отправилась из Москвы на Олимпийские игры в Италию
Фигуристка Петросян отправилась из Москвы на Олимпийские игры в Италию - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Фигуристка Петросян отправилась из Москвы на Олимпийские игры в Италию
Российская фигуристка Аделия Петросян отправилась на Олимпийские игры в Италию, передает корреспондент РИА Новости из московского аэропорта "Внуково". РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T23:16:00+03:00
2026-02-14T23:16:00+03:00
2026-02-14T23:23:00+03:00
фигурное катание
аделия петросян
даниил глейхенгауз
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934110391_0:186:3011:1879_1920x0_80_0_0_edb8a32df91c72e5bcd64fdd7b19944c.jpg
https://ria.ru/20260214/gumennik-2074410430.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934110391_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_baebd9708d27d0369a93f9fb6012f7b9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аделия петросян, даниил глейхенгауз, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз, Зимние Олимпийские игры 2026
Фигуристка Петросян отправилась из Москвы на Олимпийские игры в Италию
Фигуристка Петросян отправилась из Москвы на Олимпиаду