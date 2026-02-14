Назван возраст для выхода на пенсию в 2026 году

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Женщины в России в 2026 году могут уйти на пенсию по старости в 59 лет, а мужчины — в 64 года, сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Она напомнила, что 2026 год станет последним годом переходного периода, когда происходит постепенное повышение пенсионного возраста для назначения пенсии по старости. С 2028 года женщины смогут выходить на пенсию по старости в 60 лет и позже, мужчины — в 65 лет и позже.