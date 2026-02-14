Сколько на самом деле получают российские звезды на пенсии

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские артисты редко говорят о деньгах открыто. Но когда говорят — картина получается неожиданной.

Сергей Пенкин

Заслуженному артисту России Сергею Пенкину 10 февраля исполнилось 65 лет. "А я уже на пенсии, мне дали ее в 62. Когда в первый раз получил пенсию и сообщил дома об этом, мы все вместе посмеялись. 25 тысяч", — вспоминает артист.

Однако это не окончательная цифра. Заслуженные и народные артисты России, проживающие в Москве, получают к страховой пенсии по старости ежемесячную надбавку от столичного правительства. Раньше это было 30 тысяч рублей, сейчас — 40 тысяч.

"Представляете, 65 лет и 65 тысяч получаю. Я себя на этот возраст не чувствую. Не могу сидеть дома, люблю гулять, мне постоянно нужно чем-то заниматься. Жить надо сейчас, как в последний раз. Движение — это жизнь", — философски отмечает Пенкин.

Александр Збруев

Народный артист РСФСР 87-летний Александр Збруев продолжает активно работать в театре и кино.

"Поскольку я народный артист РСФСР и живу в Москве, моя пенсия сильно отличается от пенсии периферийных актеров, потому что мэр Москвы Сергей Собянин ввел надбавки для людей актерской профессии", — объясняет актер.

Дальше — откровение: "Получаю на карточку, поэтому даже не знаю ее точного размера. Я ведь работаю. Думаю, для тех, кто не работает, размер их пенсии очень-очень важен, они знают его точно".

Лолита Милявская

Лолита Милявская сняла видео в супермаркете, где рассказала о своей пенсии. Ролик вызвал бурную реакцию.

Стоя среди продуктовых полок в розовой шапке, красной кофточке и серой леопардовой шубе, 62-летняя певица объясняла : пенсия — 27 тысяч рублей, после оплаты коммунальных услуг остается почти ничего, ведь квартплата составляет 24 тысячи.

"Значит, у меня остается три тысячи на месяц. <...> Вот готовый завтрак за 183 рубля. Вычитаем, приблизительно, будем округлять", — считала Милявская прямо в магазине. Она выбирала кефир, хлопья для завтрака, подчеркнув, что ей придется покупать товары по скидке.

Юрий Лоза

Юрий Лоза столкнулся с неприятной ситуацией: 72-летнему певцу урезали пенсию. "За то, что я артист и у меня есть лишний доход за песни, авторские права, из моей пенсии убрали доплату москвича. Теперь я получаю всего 16 тысяч рублей".

Он отметил: потери не колоссальные, но теперь приходится чаще работать на корпоративах. "Послушайте, судьба артиста такова, что тебе придется все время трудиться, чтобы был капитал. По закону, если у пенсионера есть дополнительный доход, то московской доплаты лишают", — объясняет он.

Денег с доплатой также не хватало: "Смеетесь, что ли? Как можно прожить на 30-40 тысяч в Москве? <...> Если бы не мои выступления и интервью, а также корпоративы, то давно бы уже загнулся".

Михаил Муромов

Михаил Муромов получает самую скромную пенсию из всех. "Пенсия моя составляет 12 тысяч 300 рублей в месяц. Надбавок нет никаких — получаю авторские в РАО, это считается приработком, и поэтому сняты все дотации. Сумму оглашать не буду — смешная, копеечная", — признался 75-летний артист.

Он подчеркивает: не имеет звания ни заслуженного, ни народного, за которые положены дополнительные выплаты. Платных концертов не было давно — не приглашают.

В недавних интервью Муромов открыто заявляет, что стал нищим и ему приходится выживать. Но винит в этом не систему, а Аллу Пугачеву. По его словам, Примадонна всячески тормозила его карьеру. "Она платила деньги, чтобы меня не показывали по телевидению. У нее были люди, которые работали на телевидении. <...> Они выполняли ее поручения", — утверждает Муромов.

"Но я не жалуюсь, никогда не жалуюсь. Все хорошо, выживаем. Спасибо, Родина", — добавляет певец.

Алла Пугачева

А вот здесь цифры совсем другого порядка. 76-летняя Алла Пугачева, проживающая за границей, продолжает получать российскую пенсию — более 105 тысяч рублей ежемесячно.

По данным SHOT, в эту сумму входят: компенсация за звание народной артистки — 41 995 рублей, доплата за орден — 29 тысяч рублей, а также федеральные надбавки. За год выходит более 1,2 миллиона рублей — только одна пенсия, без процентов.

По имеющимся данным, деньги сначала размещаются на счетах в российских банках, а затем выводятся за границу. Сумма одной из транзакций достигла 46 миллионов рублей.

Тамара Семина

Тамара Семина получает надбавку за звание народной артистки РСФСР — 30 тысяч рублей ежемесячно. Но сумму основной пенсии называть отказывается категорически.

"Киноартисты — самые нищие в нашей богатейшей стране. Лично я 65 лет, самых прекрасных, отдала актерским работам. А сейчас я должна ждать копеечку. Я даже не хочу озвучивать сумму, которая мне приходит. Это оскорбление!" — возмущается актриса.

На вопрос, сколько она хотела бы получать, Семина ответила уклончиво: "Я должна услышать эту сумму сначала". Когда журналист предположил — 100 тысяч, актриса согласилась: "100 тысяч более-менее".

"Нужно бить во все колокола — как не стыдно платить такие пенсии актерам? У меня что ни роль — лучшая актерская работа", — напоминает о своих заслугах Семина.

Она добавляет, что ее любит вся страна, ближнее и дальнее зарубежье. "Меня везде носили на руках! А в Россию приезжала — по мордам! Но я, кстати, никогда не хотела уехать, я — патриотка".

Лев Лещенко

Льву Лещенко 1 февраля исполнилось 84 года. Певец не скрывает: пенсия у него скромная. Выплаты Лев Валерьянович просто копит, не уточняя, на что тратит. Помимо музыки, певец успешно занимается лесным бизнесом.

"Как народному артисту РСФСР и полному кавалеру ордена 'За заслуги перед Отечеством' мне платят около 30 тысяч рублей. Не сказал бы, что это баснословная сумма, тем не менее мне ее перечисляют", — признается певец.

Но самое интересное — Лещенко мог бы повысить себе пенсию, обратившись с заявлением в компетентные органы. Однако отказывается это делать.