Рейтинг@Mail.ru
США в 2026 году поставят Украине оружия на $15 миллиардов, заявил Рютте - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:44 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/oruzhie-2074330107.html
США в 2026 году поставят Украине оружия на $15 миллиардов, заявил Рютте
США в 2026 году поставят Украине оружия на $15 миллиардов, заявил Рютте - РИА Новости, 14.02.2026
США в 2026 году поставят Украине оружия на $15 миллиардов, заявил Рютте
США в 2026 году поставят Украине оружия на 15 млрд долларов в рамках программы закупок за счет союзников по НАТО, рассказал генсек альянса Марк Рютте. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T04:44:00+03:00
2026-02-14T04:44:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
марк рютте
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073971267_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a782b81cff691d6a2d4828ecf030f7b.jpg
https://ria.ru/20260212/ukraina-2074032866.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073971267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a9f7e4165d5410207f559cb34b23ad9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), марк рютте, дональд трамп, нато
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
США в 2026 году поставят Украине оружия на $15 миллиардов, заявил Рютте

Рютте: США в 2026 году поставят Киеву оружия на $15 миллиардов по программе НАТО

© REUTERS / Tom NicholsonМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Tom Nicholson
Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США в 2026 году поставят Украине оружия на 15 млрд долларов в рамках программы закупок за счет союзников по НАТО, рассказал генсек альянса Марк Рютте.
"Они поставляют (вооружения на сумму - ред.) по миллиарду евро в месяц. Таким образом, в этом году это составит около 15 миллиардов долларов, или 12 миллиардов евро, включая критически важные, летальные и нелетальные средства, в том числе перехватчики для уничтожения российских ракет", - сказал Рютте в интервью американскому телеканалу PBS.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО. Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Европа пообещала выделить сотни миллионов долларов на оружие для Украины
12 февраля, 21:26
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Марк РюттеДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала