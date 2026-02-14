https://ria.ru/20260214/oruzhie-2074330107.html
США в 2026 году поставят Украине оружия на $15 миллиардов, заявил Рютте
США в 2026 году поставят Украине оружия на $15 миллиардов, заявил Рютте - РИА Новости, 14.02.2026
США в 2026 году поставят Украине оружия на $15 миллиардов, заявил Рютте
США в 2026 году поставят Украине оружия на 15 млрд долларов в рамках программы закупок за счет союзников по НАТО, рассказал генсек альянса Марк Рютте. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T04:44:00+03:00
2026-02-14T04:44:00+03:00
2026-02-14T04:44:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
марк рютте
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073971267_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a782b81cff691d6a2d4828ecf030f7b.jpg
https://ria.ru/20260212/ukraina-2074032866.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073971267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a9f7e4165d5410207f559cb34b23ad9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), марк рютте, дональд трамп, нато
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
США в 2026 году поставят Украине оружия на $15 миллиардов, заявил Рютте
Рютте: США в 2026 году поставят Киеву оружия на $15 миллиардов по программе НАТО