Орден Кутузова вручен 1065-му Костромскому полку

КОСТРОМА, 14 фев – РИА Новости. Орден Кутузова вручен 1065-му гвардейскому артиллерийскому Костромскому полку, с высокой наградой военнослужащих поздравил губернатор Костромской области Сергей Ситников, сообщает администрация региона.

Сообщается, что Орден Кутузова 1065-му полку в торжественной обстановке вручил заместитель командующего Воздушно-десантных войск, генерал-майор Сергей Чубарыкин.

Присутствовавший на церемонии Ситников назвал государственную награду заслуженной, отметив, что все костромичи ждали этого события, понимая, насколько сложные и тяжелые боевые задачи выполняет полк в зоне специальной военной операции.

"В этом ордене – вес благородной и героической работы, которую прямо сейчас ведет личный состав. В этом ордене – слезы жен и матерей, тяжелые воспоминания о погибших товарищах. И в нем же – радостные улыбки детей, которые встречают в отпуске своих отцов. Это символ всего, через что проходят наши бойцы и их семьи", - сказал Ситников.

Глава региона отметил боевые заслуги полка в ходе специальной военной операции. Благодаря профессионализму, доблести и героизму военнослужащих был освобожден Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Он имеет важное стратегическое значение, подчеркнул Ситников. Взятие данного населенного пункта открыло российским войскам путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ.

Губернатор поблагодарил командиров, отметив, что они являются носителями традиций и боевого духа, который объединяет и ведёт к Победе. С особыми словами благодарности обратился к семьям бойцов.

Костромская область с первых дней спецоперации взяла шефство над полком и оказывает военнослужащим всестороннюю помощь по обеспечению дополнительным оборудованием, решению необходимых вопросов. С сентября 2022 года совместно с благотворителями предано более 400 единиц авто-и мототранспорта, свыше 3 тысяч квадрокоптеров разного типа, оборудование для связи, средства защиты и другое оснащение.