Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал, в каком случае не начался бы конфликт на Украине - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/orban-2074402586.html
Орбан рассказал, в каком случае не начался бы конфликт на Украине
Орбан рассказал, в каком случае не начался бы конфликт на Украине - РИА Новости, 14.02.2026
Орбан рассказал, в каком случае не начался бы конфликт на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине не начался бы, если бы президентом США в 2022 году был Дональд Трамп, добавив, что... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T16:58:00+03:00
2026-02-14T16:58:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
виктор орбан
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912443_0:153:3095:1894_1920x0_80_0_0_ea7b40a9c1e7a95227344cfbf146ace1.jpg
https://ria.ru/20260214/rubio-2074381633.html
https://ria.ru/20260214/orban-2074394566.html
сша
россия
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912443_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_9013202da2e8d92c9503aaab7c3ee5c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, виктор орбан, джо байден, нато, венгрия
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Джо Байден, НАТО, Венгрия
Орбан рассказал, в каком случае не начался бы конфликт на Украине

Орбан: конфликт на Украине не начался бы, если бы президентом США был Трамп

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине не начался бы, если бы президентом США в 2022 году был Дональд Трамп, добавив, что тогдашний американский президент Джо Байден втянул в него всю Европу, кроме самой Венгрии.
"В январе 2025 года, с приходом к власти нового президента США, США вышли из войны. Конечно, если бы Трамп был президентом раньше, эта война даже не началась бы. Но президентом был не он, а демократ Байден, который не только поддержал войну, но и втянул в нее все европейские страны. За исключением одной, Венгрии, потому что мы сопротивлялись и остались за бортом", - сказал Орбан, подводя в речи итоги года.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
США не оставят попытки урегулировать конфликт на Украине, заявил Рубио
Вчера, 14:28
По словам венгерского премьера, это "хороший урок для тех, кто постоянно хочет сблизиться с более крупной державой и не доверяет суверенной внешней политике".
"Один президент (США - ред.) втянул в нее неохотно согласившиеся европейские страны, новый президент вышел из нее. А европейцы, которых заставили в нее вступить, застряли в ней", - добавил он.
Сам Трамп неоднократно заявлял, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он остался у власти в США после выборов 2020 года. Президент РФ Владимир Путин в июне 2025 года отмечал, что согласен с высказыванием Трампа о том, что если бы тот был президентом США в 2022 году, то конфликта на Украине бы не было.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Орбан резко ответил на оскорбления Зеленского
Вчера, 16:05
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВиктор ОрбанДжо БайденНАТОВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала