БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине не начался бы, если бы президентом США в 2022 году был Дональд Трамп, добавив, что тогдашний американский президент Джо Байден втянул в него всю Европу, кроме самой Венгрии.
"В январе 2025 года, с приходом к власти нового президента США, США вышли из войны. Конечно, если бы Трамп был президентом раньше, эта война даже не началась бы. Но президентом был не он, а демократ Байден, который не только поддержал войну, но и втянул в нее все европейские страны. За исключением одной, Венгрии, потому что мы сопротивлялись и остались за бортом", - сказал Орбан, подводя в речи итоги года.
По словам венгерского премьера, это "хороший урок для тех, кто постоянно хочет сблизиться с более крупной державой и не доверяет суверенной внешней политике".
"Один президент (США - ред.) втянул в нее неохотно согласившиеся европейские страны, новый президент вышел из нее. А европейцы, которых заставили в нее вступить, застряли в ней", - добавил он.
Сам Трамп неоднократно заявлял, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он остался у власти в США после выборов 2020 года. Президент РФ Владимир Путин в июне 2025 года отмечал, что согласен с высказыванием Трампа о том, что если бы тот был президентом США в 2022 году, то конфликта на Украине бы не было.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
