Орбан рассказал, в каком случае не начался бы конфликт на Украине

БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине не начался бы, если бы президентом США в 2022 году был Дональд Трамп, добавив, что тогдашний американский президент Джо Байден втянул в него всю Европу, кроме самой Венгрии.

"В январе 2025 года, с приходом к власти нового президента США , США вышли из войны. Конечно, если бы Трамп был президентом раньше, эта война даже не началась бы. Но президентом был не он, а демократ Байден , который не только поддержал войну, но и втянул в нее все европейские страны. За исключением одной, Венгрии , потому что мы сопротивлялись и остались за бортом", - сказал Орбан , подводя в речи итоги года.

По словам венгерского премьера, это "хороший урок для тех, кто постоянно хочет сблизиться с более крупной державой и не доверяет суверенной внешней политике".

"Один президент (США - ред.) втянул в нее неохотно согласившиеся европейские страны, новый президент вышел из нее. А европейцы, которых заставили в нее вступить, застряли в ней", - добавил он.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он остался у власти в США после выборов 2020 года. Президент РФ Владимир Путин в июне 2025 года отмечал, что согласен с высказыванием Трампа о том, что если бы тот был президентом США в 2022 году, то конфликта на Украине бы не было.