https://ria.ru/20260214/orban-2074394857.html
Орбан назвал действия ЕС по поддержке Украины безответственными
Орбан назвал действия ЕС по поддержке Украины безответственными - РИА Новости, 14.02.2026
Орбан назвал действия ЕС по поддержке Украины безответственными
Действия Евросоюза по поддержке Украины безответственны, поскольку никто не знает, как победить ядерную державу без применения ядерного оружия, заявил в субботу РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T16:07:00+03:00
2026-02-14T16:07:00+03:00
2026-02-14T16:07:00+03:00
в мире
украина
венгрия
брюссель
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ddd65efe23ffcc5d4f224c39d3f5bd2.jpg
https://ria.ru/20260214/orban-2074391999.html
украина
венгрия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79f54b713b3a24f616546bd4c70c1c76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан назвал действия ЕС по поддержке Украины безответственными
Орбан назвал действия Евросоюза по поддержке Украины безответственными