16:07 14.02.2026
Орбан назвал действия ЕС по поддержке Украины безответственными
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 14 фев – РИА Новости. Действия Евросоюза по поддержке Украины безответственны, поскольку никто не знает, как победить ядерную державу без применения ядерного оружия, заявил в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Теперь Украина требует 800 миллиардов евро на функционирование и 700 миллиардов на армию. Никто не знает ответа на простой вопрос о том, как победить державу, не применяя ядерное оружие, так что действия Европы и Брюсселя крайне безответственны", - сказал он в ходе речи с подведением итогов года.
Ранее венгерский премьер объявил о начале национальной петиции против финансирования Украины. Это произошло после того, как Брюссель заявил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве и выразил протест против проведения такой петиции. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.
