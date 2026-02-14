Рейтинг@Mail.ru
16:05 14.02.2026 (обновлено: 19:00 14.02.2026)
Орбан резко ответил на оскорбления Зеленского
Орбан резко ответил на оскорбления Зеленского

Орбан ответил на оскорбления Зеленского в свой адрес на Мюнхенской конференции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X ответил на оскорбления Владимира Зеленского.
Ранее глава киевского режима во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Орбана в том, что тот не думает о наращивании армии для "сдерживания России".
Стубба поставили на место после дерзкого заявления о России
Стубба поставили на место после дерзкого заявления о России
Вчера, 15:59
"Уважаемый Владимир Зеленский, благодарю вас за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз. Это поможет венграм более ясно увидеть ситуацию. Однако вы в чем-то заблуждаетесь: эта дискуссия не о вас и не обо мне. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского союза", — ответил на это политик.
Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес Орбана. Чаще всего он делал это, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.

Премьер Венгрии, в свою очередь, критиковал тех, кто игнорируют шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждают, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" по борьбе с коррупцией. Также он заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
Зеленский оскорбил Орбана в прямом эфире
Зеленский оскорбил Орбана в прямом эфире
Вчера, 14:53
 
