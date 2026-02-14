"Мы гордимся": Сихарулидзе обратился к Гуменнику после выступления на Играх

"Мы гордимся выступлением Пети! В той ситуации, в тех условиях, которые мы вместе проходим эти четыре года, его профессионализм и смелость поражают! И я уверен, что в следующие четыре года Петя и другие ребята – члены нашей сборной команды наберут еще больше силы и к Олимпийским играм 2030 года у нас будет конкурентоспособная команда, которая поборется за самые высокие места на Олимпийских играх", - добавил Сихарулидзе.