"Мы гордимся": Сихарулидзе обратился к Гуменнику после выступления на Играх
Фигурное катание
 
16:43 14.02.2026 (обновлено: 18:59 14.02.2026)
"Мы гордимся": Сихарулидзе обратился к Гуменнику после выступления на Играх
"Мы гордимся": Сихарулидзе обратился к Гуменнику после выступления на Играх
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, що гордится выступлением россиянина Петра Гуменника на Олимпийских...
фигурное катание
спорт
россия
италия
казахстан
антон сихарулидзе
михаил шайдоров
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
спорт, россия, италия, казахстан, антон сихарулидзе, михаил шайдоров, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Россия, Италия, Казахстан, Антон Сихарулидзе, Михаил Шайдоров, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Зимние Олимпийские игры 2026
"Мы гордимся": Сихарулидзе обратился к Гуменнику после выступления на Играх

Сихарулидзе поблагодарил Гуменника за профессиональное выступление на Олимпиаде

© РИА Новости / Санто Стефано | Перейти в медиабанкПетр Гуменник во время выступления на Олимпиаде-2026
Петр Гуменник во время выступления на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник во время выступления на Олимпиаде-2026
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что гордится выступлением россиянина Петра Гуменника на Олимпийских играх в Италии, отметив, что его поразили профессионализм и смелость спортсмена в текущих условиях соревнований.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. После короткой программы он находился на 12-й позиции. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Как боженька": Железняков прокомментировал прокат Гуменника на Олимпиаде
Вчера, 11:46
"Федерация фигурного катания на коньках России, как и все наши болельщики, благодарит Петра Гуменника за стойкость и профессиональное выступление на Олимпиаде! Петр в произвольной программе по технической оценке занял второе место, сразу за олимпийским чемпионом. Это имеет огромное значение! Несмотря на то, что наши фигуристы полностью отстранены от участия в международных соревнованиях уже четыре года, шестое место Петра на Олимпиаде – это лучший результат российских мужчин-одиночников с 2010 года!" - приводит слова Сихарулидзе сайт ФФККР.
"Мы гордимся выступлением Пети! В той ситуации, в тех условиях, которые мы вместе проходим эти четыре года, его профессионализм и смелость поражают! И я уверен, что в следующие четыре года Петя и другие ребята – члены нашей сборной команды наберут еще больше силы и к Олимпийским играм 2030 года у нас будет конкурентоспособная команда, которая поборется за самые высокие места на Олимпийских играх", - добавил Сихарулидзе.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Русского фигуриста засудили по понятиям: кто не пустил Гуменника к медали
Вчера, 02:00
 
Фигурное катаниеСпортРоссияИталияКазахстанАнтон СихарулидзеМихаил ШайдоровФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Зимние Олимпийские игры 2026
 
