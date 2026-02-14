https://ria.ru/20260214/olimpiada-2074400895.html
"Мы гордимся": Сихарулидзе обратился к Гуменнику после выступления на Играх
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что гордится выступлением россиянина Петра Гуменника на Олимпийских играх в Италии, отметив, что его поразили профессионализм и смелость спортсмена в текущих условиях соревнований.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. После короткой программы он находился на 12-й позиции. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров
"Федерация фигурного катания на коньках России
, как и все наши болельщики, благодарит Петра Гуменника
за стойкость и профессиональное выступление на Олимпиаде! Петр в произвольной программе по технической оценке занял второе место, сразу за олимпийским чемпионом. Это имеет огромное значение! Несмотря на то, что наши фигуристы полностью отстранены от участия в международных соревнованиях уже четыре года, шестое место Петра на Олимпиаде – это лучший результат российских мужчин-одиночников с 2010 года!" - приводит слова Сихарулидзе
"Мы гордимся выступлением Пети! В той ситуации, в тех условиях, которые мы вместе проходим эти четыре года, его профессионализм и смелость поражают! И я уверен, что в следующие четыре года Петя и другие ребята – члены нашей сборной команды наберут еще больше силы и к Олимпийским играм 2030 года у нас будет конкурентоспособная команда, которая поборется за самые высокие места на Олимпийских играх", - добавил Сихарулидзе.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.