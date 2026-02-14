Мишин оценил выступление Гуменника на Олимпиаде

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Успешное выступление Петра Гуменника в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии добавляет позитива, украшает и делает сильнее все отечественное фигурное катание, заявил РИА Новости заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин.