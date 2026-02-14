Рейтинг@Mail.ru
Мишин оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14.02.2026
Мишин оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
Мишин оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
Успешное выступление Петра Гуменника в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии добавляет позитива, украшает и делает сильнее все отечественное... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Мишин оценил выступление Гуменника на Олимпиаде

Мишин: выступление Гуменника на ОИ украшает и делает сильнее фигурное катание

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Успешное выступление Петра Гуменника в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии добавляет позитива, украшает и делает сильнее все отечественное фигурное катание, заявил РИА Новости заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. После короткой программы он находился на 12-й позиции. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
"Выступление Петра Гуменника в произвольной программе – это тот случай, когда спортсмен демонстрирует свое лучшее катание в тот момент, когда это наиболее нужно. И в этом заключается его успех. И успех не только самого Петра, но и успех нашего питерского фигурного катания, и всего нашего отечественного фигурного катания. При этом не только одиночного мужского катания, я думаю, что его выступление накладывает позитив на все наше фигурное катание. Украшает и делает более сильным вообще все наше отечественное фигурное катание", - сказал Мишин.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Фигурное катание
 
