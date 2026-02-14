https://ria.ru/20260214/navalnyy-2074430345.html
Посольство России назвало глумлением над мертвыми заявления о Навальном*
2026-02-14T20:21:00+03:00
2026-02-14T20:21:00+03:00
2026-02-14T20:29:00+03:00
ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне назвало глумлением над мертвыми заявления Запада об отравлении Алексея Навального*.
"Это не поиск справедливости, а глумление над мертвыми. Даже после смерти российского гражданина Лондон и европейские столицы не могут дать ему упокоиться, что весьма красноречиво говорит об инициаторах этой кампании", - говорится в заявлении посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
*Лицо, внесенное в список экстремистов и террористов на территории РФ