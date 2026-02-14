https://ria.ru/20260214/nakopleniya-2074346596.html
В ЦБ назвали объем накоплений в наличных у россиян
В ЦБ назвали объем накоплений в наличных у россиян - РИА Новости, 14.02.2026
В ЦБ назвали объем накоплений в наличных у россиян
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T09:14:00+03:00
2026-02-14T09:14:00+03:00
2026-02-14T09:54:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997357401_0:19:2806:1597_1920x0_80_0_0_b921620a6382fddd30263483f72b0b6d.jpg
https://ria.ru/20260213/stavka-2074216357.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997357401_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_cb8bad982566a0afe97482d7bbf7d3ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ назвали объем накоплений в наличных у россиян
ЦБ: объем накоплений россиян в наличных превысил 17,1 триллиона рублей
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Так, за год объем наличных рублевых сбережений вырос на 4,6%. Годом ранее темпы роста составили лишь 0,1%.
Как сообщало агентство в пятницу, объем наличной иностранной валюты у россиян по итогам 2025 года вырос впервые за три года - на 100 миллионов долларов, достигнув 92,2 миллиарда долларов.