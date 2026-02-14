Рейтинг@Mail.ru
В ЦБ назвали объем накоплений в наличных у россиян - РИА Новости, 14.02.2026
09:14 14.02.2026 (обновлено: 09:54 14.02.2026)
В ЦБ назвали объем накоплений в наличных у россиян
В ЦБ назвали объем накоплений в наличных у россиян
В ЦБ назвали объем накоплений в наличных у россиян
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. РИА Новости, 14.02.2026
2026
1920
1920
true
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ назвали объем накоплений в наличных у россиян

ЦБ: объем накоплений россиян в наличных превысил 17,1 триллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПечать денежных купюр на фабрике ФГУП "Гознак" в Перми
Печать денежных купюр на фабрике ФГУП Гознак в Перми - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Печать денежных купюр на фабрике ФГУП "Гознак" в Перми. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Так, за год объем наличных рублевых сбережений вырос на 4,6%. Годом ранее темпы роста составили лишь 0,1%.
Как сообщало агентство в пятницу, объем наличной иностранной валюты у россиян по итогам 2025 года вырос впервые за три года - на 100 миллионов долларов, достигнув 92,2 миллиарда долларов.
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Смелый шаг": как решение ЦБ повлияет на рубль и вклады
Вчера, 16:58
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
