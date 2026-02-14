В ЦБ назвали объем накоплений в наличных у россиян

Так, за год объем наличных рублевых сбережений вырос на 4,6%. Годом ранее темпы роста составили лишь 0,1%.

Как сообщало агентство в пятницу, объем наличной иностранной валюты у россиян по итогам 2025 года вырос впервые за три года - на 100 миллионов долларов, достигнув 92,2 миллиарда долларов.