В Москве прогнозируют резкое понижение температуры и гололедицу
20.02.2026
В Москве прогнозируют резкое понижение температуры и гололедицу
Резкое понижение температуры, осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, могут способствовать образованию гололедицы в Москве, городские службы...
2026-02-14T21:40:00+03:00
2026-02-14T21:40:00+03:00
2026-02-20T15:28:00+03:00
В Москве прогнозируют резкое понижение температуры и гололедицу
Городские службы Москвы проводят работы из-за холода и осадков
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Резкое понижение температуры, осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, могут способствовать образованию гололедицы в Москве, городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в Мах.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидается резкое понижение температуры воздуха, осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.