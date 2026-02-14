В Москве прогнозируют резкое понижение температуры и гололедицу

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Резкое понижение температуры, осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, могут способствовать образованию гололедицы в Москве, городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в Мах.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидается резкое понижение температуры воздуха, осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.