Рейтинг@Mail.ru
В прокуратуре предупредили о схеме мошенников с проверкой подлинности денег - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 14.02.2026 (обновлено: 15:08 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/moshenniki-2074378363.html
В прокуратуре предупредили о схеме мошенников с проверкой подлинности денег
В прокуратуре предупредили о схеме мошенников с проверкой подлинности денег - РИА Новости, 14.02.2026
В прокуратуре предупредили о схеме мошенников с проверкой подлинности денег
Телефонные мошенники начали использовать схему проверки наличных денег на подлинность, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T14:01:00+03:00
2026-02-14T15:08:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_125a440a4079014f34f7765a277611b6.jpg
https://ria.ru/20260213/mvd-2074080358.html
https://ria.ru/20260209/moshennik-2073114959.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_4daf6d479d6c6d60e1bfb0656793db20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В прокуратуре предупредили о схеме мошенников с проверкой подлинности денег

Прокуратура предупредила о мошеннической схеме с проверкой подлинности наличных

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Телефонные мошенники начали использовать схему проверки наличных денег на подлинность, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«

"Москвичка обнаружила, что стала участницей некоего чата в одном из мессенджеров. Полагая, что это группа ее коллег, женщина не удалила неизвестный чат, перешла по указанной там ссылке и, не задумываясь, отправила запрошенный у нее код", — говорится в публикации.

Девушка с банковской картой - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В МВД рассказали о рисках пересылки закрашенного фото банковской карты
13 февраля, 08:58
После этого женщине позвонили якобы сотрудники финансовых структур и заявили, что от ее имени "оформлена" доверенность и злоумышленники пытаются завладеть ее сбережениями.
«

"Лжефинансисты убедили пенсионерку в необходимости ее участия в поимке и привлечении к ответственности преступников. Для этого она должна снять со счетов денежные средства и передать их курьерам, которые отвезут их на "проверку", — добавили в ведомстве.

Пенсионерка несколько раз снимала деньги в банке и игнорировала приглашение в службу безопасности по указанию звонивших. Затем женщина передавала средства курьерам, которые называли ей кодовое слово. За неделю она отдала аферистам более 1,4 миллиона рублей, позже поняв, что ее обманули.
Установление личностей преступников находится на контроле в Хорошевской межрайонной прокуратуре.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В МВД объяснили, зачем аферисты воруют доступ к аккаунтам на маркетплейсах
9 февраля, 09:07
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала