https://ria.ru/20260214/moshenniki-2074378363.html
В прокуратуре предупредили о схеме мошенников с проверкой подлинности денег
В прокуратуре предупредили о схеме мошенников с проверкой подлинности денег - РИА Новости, 14.02.2026
В прокуратуре предупредили о схеме мошенников с проверкой подлинности денег
Телефонные мошенники начали использовать схему проверки наличных денег на подлинность, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T14:01:00+03:00
2026-02-14T14:01:00+03:00
2026-02-14T15:08:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_125a440a4079014f34f7765a277611b6.jpg
https://ria.ru/20260213/mvd-2074080358.html
https://ria.ru/20260209/moshennik-2073114959.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_4daf6d479d6c6d60e1bfb0656793db20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В прокуратуре предупредили о схеме мошенников с проверкой подлинности денег
Прокуратура предупредила о мошеннической схеме с проверкой подлинности наличных
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Телефонные мошенники начали использовать схему проверки наличных денег на подлинность, сообщили в пресс-службе
прокуратуры Москвы.
«
"Москвичка обнаружила, что стала участницей некоего чата в одном из мессенджеров. Полагая, что это группа ее коллег, женщина не удалила неизвестный чат, перешла по указанной там ссылке и, не задумываясь, отправила запрошенный у нее код", — говорится в публикации.
После этого женщине позвонили якобы сотрудники финансовых структур и заявили, что от ее имени "оформлена" доверенность и злоумышленники пытаются завладеть ее сбережениями.
«
"Лжефинансисты убедили пенсионерку в необходимости ее участия в поимке и привлечении к ответственности преступников. Для этого она должна снять со счетов денежные средства и передать их курьерам, которые отвезут их на "проверку", — добавили в ведомстве.
Пенсионерка несколько раз снимала деньги в банке и игнорировала приглашение в службу безопасности по указанию звонивших. Затем женщина передавала средства курьерам, которые называли ей кодовое слово. За неделю она отдала аферистам более 1,4 миллиона рублей, позже поняв, что ее обманули.
Установление личностей преступников находится на контроле в Хорошевской межрайонной прокуратуре.