Аферисты обновили схему обмана россиян под видом курьерской доставки
Аферисты обновили схему обмана россиян под видом курьерской доставки
2026-02-14T10:30:00+03:00
санкт-петербург
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
санкт-петербург
ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Мошенники усовершенствовали схему обмана россиян под видом "курьерской доставки" и стали использовать личные данные "отправителей", сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Мошенники обновили старую схему с фейковой курьерской доставкой и сделали её эмоциональнее. Теперь они пишут или звонят не просто так, а якобы от имени ваших родственников... Чтобы это выглядело правдоподобно, аферисты заранее узнают личные данные ваших близких: имена, фамилии, город, иногда даже фото из соцсетей", – рассказало ведомство в своем Telegram-канале
.
Как пояснили в профильном управлении ГУМВД, аферисты таким образом пытаются получить sms-код, доступ к аккаунту на Госуслугах, данные карт и счетов, а также персональные данные.
Это может позволить им не только оформить кредиты и перевести деньги со счетов, но и включить данные жертвы мошенничества в свои новые схемы.
Полиция Петербурга
советует игнорировать тех "курьеров", которые инициируют переписку и просят что‑то оплатить или подтвердить. В случае, если посылка от "родственника", нужно узнать у него, так ли это.
"Помните: настоящая доставка никогда не просит коды из sms и не требует входа на Госуслуги для получения посылки", – рекомендует кибер-полиция.