Политизация религиозной темы провоцирует расколы в Молдавии, заявил Тарлев

КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Политизация религиозной темы в Молдавии провоцирует глубокие расколы в обществе, нужно гарантировать реальную автономию религиозных общин, считает экс-премьер, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.

Во вторник полиция Молдавии сообщала о задержании шести человек, включая главу села Деренеу, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в сельскую церковь Успения Богородицы. Трое из них были отпущены в пятницу под подписку о невыезде. Спор между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви , и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви вокруг храма в селе Деренеу длится уже несколько недель.

"Чрезмерная политизация религиозной темы приводит к глубоким расколам в обществе. Мы настоятельно призываем к полной деполитизации религиозной сферы, проведению прозрачного расследования вмешательства сил правопорядка, разработке нового современного и сбалансированного закона о культах, который гарантировал бы реальную автономию религиозных общин", - заявил Тарлев журналистам.

По его словам, вера не может управляться через давление или шантажом, а общественный порядок не может поддерживаться провокациями.

Политик считает, что если государство претендует на некоторые церкви как на "охраняемые памятники", оно должно публично показать, что конкретно было сделано для их защиты: отчеты, финансирование, инвестиции — а не вмешиваться в скандалы с силовыми подразделениями.