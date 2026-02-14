Рейтинг@Mail.ru
Впервые в истории зимних Олимпиад медаль выиграл спортсмен из Южной Америки - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
17:06 14.02.2026 (обновлено: 18:52 14.02.2026)
Впервые в истории зимних Олимпиад медаль выиграл спортсмен из Южной Америки
Впервые в истории зимних Олимпиад медаль выиграл спортсмен из Южной Америки
Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен стал первым в истории спортсменом из Южной Америки, который завоевал медаль на зимних Олимпийских играх. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Впервые в истории зимних Олимпиад медаль выиграл спортсмен из Южной Америки

Спортсмен из Южной Америки Бротен впервые в истории завоевал медаль зимних ОИ

© REUTERS / Denis BalibouseГорнолыжник Лукас Пиньейро Бротен из Бразилии празднует победу в гигантском слаломе среди мужчин на зимних Олимпийских играх в Италии
Горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен из Бразилии празднует победу в гигантском слаломе среди мужчин на зимних Олимпийских играх в Италии - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен из Бразилии празднует победу в гигантском слаломе среди мужчин на зимних Олимпийских играх в Италии. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен стал первым в истории спортсменом из Южной Америки, который завоевал медаль на зимних Олимпийских играх.
В субботу спортсмен стал олимпийским чемпионом в гигантском слаломе. Общее время Бротена за две попытки составило 2 минуты 25 секунд. Второе и третье места заняли швейцарцы Марко Одерматт (отставание - 0,58) и Лоик Мейар (+1,17).
Бротену 25 лет, ранее до сезона-2023/24 он представлял Норвегию.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Заголовок открываемого материала