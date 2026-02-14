https://ria.ru/20260214/medal-2074403796.html
Впервые в истории зимних Олимпиад медаль выиграл спортсмен из Южной Америки
Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен стал первым в истории спортсменом из Южной Америки, который завоевал медаль на зимних Олимпийских играх. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
спорт
зимние олимпийские игры 2026
лыжные виды спорта
спорт, зимние олимпийские игры 2026, лыжные виды спорта
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Лыжные виды спорта
Спортсмен из Южной Америки Бротен впервые в истории завоевал медаль зимних ОИ