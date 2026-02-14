"Маски-шоу": что стало с коллективом, который 15 лет смешил всю страну

Актеры комик-группы "Маски-шоу" во время выступления на международном фестивале "Лицедеи-open", приуроченном к открытию на Петроградской стороне стационарной сценической площадки мим-театра "Лицедеи"

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. "Маски-шоу" — редкий телевизионный феномен, который обходился почти без слов, но говорил со зрителем точнее многих диалогов. Одесская комик-труппа держала эфир 15 лет — с 1991 по 2006 год — и даже после закрытия проект не растворился в прошлом: его до сих пор вспоминают и пересматривают.

В 2026-м "Маскам" исполнится 35 лет. Как сложились судьбы его звезд после ухода шоу с экранов?

Георгий Делиев

Создатель комик-труппы "Маски" и соавтор "Маски-шоу" — до сих пор одно из самых узнаваемых лиц украинского и российского юмора. Делиев — многогранный талант: сценарист, режиссер, актер с более чем 30 ролями в портфолио, художник, музыкант. В живописи успешен: картины продает хорошо, а один из автопортретов ("Автопортрет с Сальвадором Дали") ушел с молотка за 1600 евро.

© Екатерина Чеснокова Руководитель комик-группы "Маски-шоу" Георгий Делиев и актер Борис Барский на церемонии открытия Одесского международного кинофестиваля © Екатерина Чеснокова Руководитель комик-группы "Маски-шоу" Георгий Делиев и актер Борис Барский на церемонии открытия Одесского международного кинофестиваля

Музыка — тоже его страсть: рок-н-ролл, собственные альбомы, концерты. Успел сыграть в "Лицедеях" Полунина, но потом пошел своим путем.

В 2003-м Делиев открыл в Одессе стационарный театр комик-труппы "Маски", который получил название "Дом клоунов". Сейчас 66-летний Георгий с семьей живет во Франции, в пригороде Парижа.

Борис Барский

Выпускник Одесского политеха и ГИТИСа, начинал инженером, пантомима была хобби — но в итоге осталась профессией. Народный артист Украины, режиссер и директор театра "Маски" сыграл десятки эпизодов в "Маски-шоу", более 20 ролей в кино и сериалах. Он до сих пор носит фирменные длинные усы, играет на сцене, пишет стихи — выпустил восемь сборников тиражом до пяти тысяч.

Живет в Одессе. В 66 лет Барский открыто защищает Пушкина: обратился к Зеленскому, когда местные жители начали "войну" с памятниками, посвященными русскоязычным деятелям. "Ну оставьте в покое уже. Что он тебе сделал, Вова? Он тебе что-то сделал? И ты ему ничего не делай", — заявил Барский.

Наталья Бузько

Наталья окончила Одесский институт инженеров морского флота. Будучи студенткой пошла на курсы пантомимы — там и встретила будущих коллег по труппе и "Маски-шоу", стала одной из основательниц проекта.

В кино начала амбициозно: сыграла у Киры Муратовой в "Астеническом синдроме". Потом не раз снималась у нее — например, в главной роли в картине "Два в одном", которая взяла "Нику" как лучший фильм СНГ и Балтии. Помимо этого, Наталья сыграла более 40 разноплановых ролей.

© Фото : Предоставлено пресс-службой компании SOTA Cinema Group Съемки фильма Киры Муратовой "Кинопробы. Однокурсники" © Фото : Предоставлено пресс-службой компании SOTA Cinema Group Съемки фильма Киры Муратовой "Кинопробы. Однокурсники"

После закрытия "Маски-шоу" осталась в театре "Маски", много снималась, преподавала актерское мастерство, пробовала режиссуру. В последние годы 62-летняя актриса увлеклась дизайном — выпускает свои коллекции. Жила в Италии и Франции, теперь перебралась в Берлин.

Владимир Комаров

Клоун, актер, певец, аккордеонист Владимир Комаров родился в Кировоградской области, детство провел в Одессе. С юности любил пантомиму, но образование получил в институте пищевой промышленности. Три года отслужил матросом на Северном флоте.

В 1984-м пришел в "Маски", через три года пошел в Киевский эстрадный театр "Шарж". В 1989-м вернулся в "Маски" и работал до 2002-го. Потом создал дуэт "Одеколон" с Алексеем Агопьяном, а позже — группу "Д-ръ БрМенталь". Дебютный альбом вышел в 2007-м, сейчас активно выступает на фестивалях.

© Леан-М (2007) Владимир Комаров в кадре сериала "Прапорщик Шматко, или Ё-моё" © Леан-М (2007) Владимир Комаров в кадре сериала "Прапорщик Шматко, или Ё-моё"

В 2024-м театр "Дом клоунов" вернул Комарова для новых спектаклей. Также 61-летний актер снимается в кино — около 20 киноролей. Еще он мастер по курительным трубкам, известный под именем Владимир Сальве — делает и продает эксклюзивные изделия.

Алексей Агопьян

Агопьян начинал с инженерной работы, но КВН и пантомима перевернули все. В 1990-м вместе с Юрием Стыцковским создал дуэт "Сладкая жизнь" — сначала отдельный, потом влился в "Маски" и снялся в "Маски-шоу". В середине 90-х "Сладкая жизнь" объединилась с трио "Магазин 'Фу'" в группу Full House — и родился "Каламбур", с бессмертными "Деревня дураков" и "Крутое пике"

© Calambur Pictures/Приват-TV, (1996-2001) Кадр из сериала "Каламбур" © Calambur Pictures/Приват-TV, (1996-2001) Кадр из сериала "Каламбур"

Популярность пришла огромная — Россия и Украина смеялись в голос. Потом Агопьян играл в "Смешнее, чем кролики", "Большой разнице", сериалах и кино. Сейчас 65-летний актер — художественный руководитель и преподаватель в одесском "Доме клоунов".

Эвелина Бледанс

Одной из самых ярких звезд "Маски-шоу" сейчас 56 лет. Эвелина родилась в Ялте, окончила ЛГИТМиК в Ленинграде, потом училась в Театральном центре классического американского мюзикла имени Юджина О’Нила в США.

С 1991 по 2005 год состояла в труппе "Маски". В 1999-м играла в мюзикле "Метро" и спектакле "Даная". Вела свое шоу "Сексуальная революция с Эвелиной Бледанс", программы на РЕН ТВ, ТВ-3, СТС, Первом канале и MTV. Участвовала в десятках телешоу, реалити и ток-шоу. Снялась почти в 100 фильмах и сериалах.

© РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в медиабанк Актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс с сыном Семеном перед показом новой коллекции одежды Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ "Резиденция на Рублевке" в Москве © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в медиабанк Актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс с сыном Семеном перед показом новой коллекции одежды Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ "Резиденция на Рублевке" в Москве

Сейчас продолжает активно развивать карьеру, появляется на светских мероприятиях, сотрудничает с благотворительными организациями — в частности, с проектами для детей с особенностями развития.

Михаил Волошин

Выпускник Одесского технологического института холодильной промышленности. Как и у многих в "Масках", увлечение пантомимой перевернуло всю жизнь. Он настоящий фанат и хранитель наследия шоу: собирает афиши, старые газеты, фото, видео выступлений.

Сегодня 66-летний Волошин руководит хореографической группой и собственным шоу в "Доме клоунов".

© Продюсерский центр "Браво" (2014) Михаил Волошин в кадре сериала "Пляж" © Продюсерский центр "Браво" (2014) Михаил Волошин в кадре сериала "Пляж"

Александр Постоленко

После завершения телевизионной эпохи "Маски-шоу" Александр Постоленко остался верен сцене. Сейчас 65-летний актер продолжает работать в "Доме клоунов", где участвует в спектаклях по классическим произведениям. В его репертуаре — Родриго в "Отелло" и Бенволио в "Ромео и Джульетте".

Помимо театра, Постоленко увлечен фотографией и литературой. Он выпустил книгу "Миру смех" — сборник коротких, ироничных историй о закулисной жизни труппы, в которых сдержанный юмор сочетается с вниманием к человеческим деталям.