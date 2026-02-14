Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о мошенничестве с подарками от маркетплейсов - РИА Новости, 14.02.2026
19:36 14.02.2026
Россиян предупредили о мошенничестве с подарками от маркетплейсов
Российские банки начали предупреждать россиян о мошенничестве с якобы подарками от маркетплейсов к 23 февраля, выяснило РИА Новости.
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские банки начали предупреждать россиян о мошенничестве с якобы подарками от маркетплейсов к 23 февраля, выяснило РИА Новости.
Предупреждение о подобных схемах присылает своим клиентам один из крупных российских банков.
"Злоумышленники могут рассылать акции к 23 февраля, якобы от маркетплейсов. Проверяйте детали", - говорится в сообщении.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В прокуратуре предупредили о схеме мошенников с проверкой подлинности денег
Вчера, 14:01
 
