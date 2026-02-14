https://ria.ru/20260214/mahinja-2074406456.html
Махиня стала чемпионкой России в прыжках на лыжах с большого трамплина
Махиня стала чемпионкой России в прыжках на лыжах с большого трамплина
Серебряный призер Олимпиады 2022 года в смешанных командных соревнованиях Ирма Махиня завоевала золото чемпионата России по прыжкам на лыжах с большого... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
спорт
россия
данил садреев
прыжки на лыжах с трамплина
