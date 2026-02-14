Рейтинг@Mail.ru
Махиня стала чемпионкой России в прыжках на лыжах с большого трамплина
14.02.2026
Махиня стала чемпионкой России в прыжках на лыжах с большого трамплина
Махиня стала чемпионкой России в прыжках на лыжах с большого трамплина - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Махиня стала чемпионкой России в прыжках на лыжах с большого трамплина
Серебряный призер Олимпиады 2022 года в смешанных командных соревнованиях Ирма Махиня завоевала золото чемпионата России по прыжкам на лыжах с большого... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026
спорт, россия, данил садреев, прыжки на лыжах с трамплина
Спорт, Россия, Данил Садреев, Прыжки на лыжах с трамплина
Махиня стала чемпионкой России в прыжках на лыжах с большого трамплина

Ирма Махиня завоевала золото ЧР по прыжкам на лыжах с большого трамплина

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады 2022 года в смешанных командных соревнованиях Ирма Махиня завоевала золото чемпионата России по прыжкам на лыжах с большого трамплина в Нижнем Тагиле.
Махиня в соревнованиях на трамплине К-120 победила с результатом 203,8 балла. Второй стала Ксения Каблукова (145,4), третье место заняла Валерия Римденок (145,0).
Махине 23 года. Вместе с Евгением Климовым, Данилом Садреевым и Ириной Аввакумовой она завоевала серебро Олимпиады в Пекине в смешанных командных соревнованиях.
Данил Садреев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Садреев стал чемпионом России в прыжках на лыжах с нормального трамплина
Спорт Россия Данил Садреев Прыжки на лыжах с трамплина
 
