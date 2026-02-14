Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: Резиденты ОЭЗ Москвы выплатили более 13 млрд рублей налогов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:00 14.02.2026
Ликсутов: Резиденты ОЭЗ Москвы выплатили более 13 млрд рублей налогов
Ликсутов: Резиденты ОЭЗ Москвы выплатили более 13 млрд рублей налогов
Предприятия-резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" за первые три квартала 2025 года увеличили объем уплаченных налогов в общей сложности до 13 миллиардов рублей,... РИА Новости, 14.02.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов

Ликсутов: Резиденты ОЭЗ Москвы выплатили более 13 млрд рублей налогов

© Фото : предоставлено пресс-службой ДИППРезиденты ОЭЗ Москвы выплатили более 13 млрд рублей налогов
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Предприятия-резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" за первые три квартала 2025 года увеличили объем уплаченных налогов в общей сложности до 13 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"В ОЭЗ Москвы сегодня работают 128 резидентов, которые выпускают критически значимую продукцию, востребованную в России и за рубежом. За 9 месяцев 2025 года эти предприятия в 1,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличили объем уплаченных налогов — до 13 миллиардов рублей", — привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Он отметил, что по сумме уплаченных налогов в лидеры вышли компании, специализирующиеся на производстве лекарственных препаратов и решениях в области передачи данных.
Объем уплаченных страховых взносов резидентами столичной ОЭЗ составил 5,7 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше, чем за тот же период 2024 года, добавили в пресс-службе.
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим Ликсутов
 
 
