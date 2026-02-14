Рейтинг@Mail.ru
Режиссер Жора Крыжовников намекнул на второй сезон "Слова пацана"
22:44 14.02.2026 (обновлено: 23:06 14.02.2026)
Режиссер Жора Крыжовников намекнул на второй сезон "Слова пацана"
Режиссер Жора Крыжовников намекнул на второй сезон "Слова пацана" - РИА Новости, 14.02.2026
Режиссер Жора Крыжовников намекнул на второй сезон "Слова пацана"
Режиссёр Жора Крыжовников намекнул на второй сезон "Слова пацана", выложив пост с цифрой "2" в стилистике сериала. РИА Новости, 14.02.2026
Режиссер Жора Крыжовников намекнул на второй сезон "Слова пацана"

Режиссер Жора Крыжовников в соцсетях намекнул на второй сезон "Слова Пацана"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРежиссер Жора Крыжовников
Режиссер Жора Крыжовников - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Режиссер Жора Крыжовников . Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Режиссёр Жора Крыжовников намекнул на второй сезон "Слова пацана", выложив пост с цифрой "2" в стилистике сериала.
Режиссер выложил пост без подписи с картинкой, на которой изображена цифра "2", будто написанная кровью, на черном фоне. Он также отметил в публикации некоторых актеров сериала, в том числе Сергея Бурунова, Рузиля Минекаева, Леона Кемстача и Славу Копейкина. При этом, среди отмеченных артистов не оказалось Ивана Янковского и Никиты Кологривого.
Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" повествует об уличных группировках в Казани конца 1980-х. Он был признан лучшим драматическим сериалом на "ТЭФИ-2025". Также его создатели были отмечены в трех персональных номинациях: статуэтки взяли продюсеры проекта, сценаристы и режиссер Крыжовников.
Фильм "Август" получил премию "Золотой орел" в шести номинациях
30 января, 23:59
Фильм "Август" получил премию "Золотой орел" в шести номинациях
30 января, 23:59
 
КультураКазаньЖора КрыжовниковИван ЯнковскийНикита Кологривый
 
 
Заголовок открываемого материала