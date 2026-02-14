https://ria.ru/20260214/kryzhovnikov-2074441177.html
Режиссер Жора Крыжовников намекнул на второй сезон "Слова пацана"
Режиссер Жора Крыжовников намекнул на второй сезон "Слова пацана" - РИА Новости, 14.02.2026
Режиссер Жора Крыжовников намекнул на второй сезон "Слова пацана"
Режиссёр Жора Крыжовников намекнул на второй сезон "Слова пацана", выложив пост с цифрой "2" в стилистике сериала. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T22:44:00+03:00
2026-02-14T22:44:00+03:00
2026-02-14T23:06:00+03:00
культура
казань
жора крыжовников
иван янковский
никита кологривый
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564532644_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_8778fffb7377f47e9fb705ccea4354fe.jpg
https://ria.ru/20260130/premiya-2071360266.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564532644_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f2b2b312bfa222e04a6408116aaec86a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, жора крыжовников, иван янковский , никита кологривый
Культура, Казань, Жора Крыжовников, Иван Янковский , Никита Кологривый
Режиссер Жора Крыжовников намекнул на второй сезон "Слова пацана"
Режиссер Жора Крыжовников в соцсетях намекнул на второй сезон "Слова Пацана"