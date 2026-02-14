Посол Вакунов: Россия остается одним из крупнейших партнеров Киргизии

Киргизия для России традиционно является одной из самых дружественных стран в мире: между Бишкеком и Москвой установлено углубленное стратегическое партнерство, а лидеры государств находятся в постоянном контакте и встречаются несколько раз в год. О взаимных инвестиционных и экономических проектах двух стран, взаимодействии в рамках международных организаций, планах по наращиванию товарооборота и проблемной ситуации с мигрантами в интервью собственному корреспонденту РИА Новости Егору Орлову рассказал посол России в Бишкеке Сергей Вакунов.

– Какие показатели товарооборота РФ и Киргизии за 2025 год, удалось ли его увеличить? В каких сферах сотрудничество наиболее активизировалось?

– Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Киргизии, сейчас занимает второе место после Китая. Согласно данным официальной киргизской статистики за 11 месяцев 2025 года, товарооборот между нашими странами достиг 3,16 миллиарда долларов. Российский экспорт составил 2,59 миллиарда. Существенно выросли поставки автомобильной спецтехники, минеральных удобрений, медицинских приборов. Импорт составил 570 миллионов. Рост наблюдался в части ввоза керамических изделий, косметических средств, фруктов.

В целом торговое сотрудничество России и Киргизии характеризуется широкой товарной номенклатурой, высокой степенью взаимодополняемости экономик и тесной интеграцией в рамках ЕАЭС. Уверен, что все эти факторы в совокупности позволят в ближайшей перспективе выйти на объем товарооборота в пять миллиардов долларов. Именно такая задача поставлена президентами наших стран.

– Россия всегда была одним из основных инвесторов в экономику Киргизии. Какие сейчас есть инвестиционные проекты? Может быть, планы?

– Россия является лидером по объему накопленных прямых инвестиций в экономику республики – 1,46 миллиарда долларов по данным Нацстаткома Киргизии за 2002-2024 годы. В январе-сентябре 2025 года российские компании вложили в республику еще 183 миллиона. Причем средства направляются на стратегически важные инициативы – строительство объектов энергетической инфраструктуры, производство высокотехнологичной продукции, внедрение передовых решений в сфере цифровых технологий.

Среди примеров участия российского капитала в перспективных проектах на территории Киргизии – возведение в Иссык-Кульской области солнечной электростанции на 300 мВт компанией "Юнигрин Энерджи" и ветропарка на 100 мВт компанией "Росатом Возобновляемая энергия". Также можно упомянуть строительство логистического склада Wildberries в Чуйской области, горно-оздоровительного комплекса "Каркыра" гостиницы "Азимут" в Иссык-Кульской области и ряд других.

Востребованным также является взаимодействие по линии евразийских интеграционных объединений. Так, в рамках ЕАЭС инициирован кооперационный проект России, Киргизии и Белоруссии по совместному выпуску системных блоков для персональных компьютеров – к 2030 году будет выпущено порядка 170 тысяч единиц продукции.

– Прошлый год был очень насыщенным на взаимные визиты между Россией и Киргизией на высоком и высшем уровне. Лидер РФ прилетал в Бишкек с государственным визитом, киргизский президент был в России трижды. Сохранится ли эта тенденция в этом году? Планируются ли взаимные визиты руководства стран?

– Президенты России и Киргизии находятся в постоянном контакте, регулярно созваниваются по телефону, встречаются на полях международных форумов. Безусловно, ведется подготовка и к новым саммитам. Объявление сроков и статуса визитов на высшем уровне остается прерогативой администраций президентов двух стран. Из уже анонсированных на 2026 год лидерских мероприятий можно отметить планируемое в Бишкеке в августе-сентябре заседание Совета глав государств-членов ШОС.

– В этом году в Киргизии запланировано много международных событий. Это саммит ШОС, Игры кочевников, климатический саммит, айтматовский форум на Иссык-Куле и другие. Планирует ли российская сторона принимать в них участие?

– Российская Федерация и Киргизская Республика стояли у истоков создания в 2001 году Шанхайской организации сотрудничества, которой предшествовала образованная еще в 1996 году "Шанхайская пятерка". С тех пор российская сторона последовательно поддерживала активность на всех шосовских треках. Таких, как безопасность, развитие транспортной, энергетической и торговой инфраструктуры, промышленность, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, наращивание культурных связей и гуманитарных обменов, расширение контактов по линии молодежи, СМИ, научных и образовательных учреждений и так далее.

Календарь председательства Киргизии в организации очень насыщенный, в чем мы все сможем убедиться уже в ближайшие месяцы. Киргизские партнеры готовятся принять несколько десятков мероприятий по всем этим направлениям ШОС, многие из которых пройдут на министерском уровне. Российская сторона традиционно постарается обеспечить максимально высокое участие.

– В сентябре пройдут выборы в Госдуму РФ. Сколько участков будут открыты в Киргизии? Ожидаете ли активности проживающих здесь граждан РФ?

– Российские загранучреждения принимают активное участие во всех электоральных кампаниях, проводимых на территории России. Сентябрьские выборы в Государственную думу не станут исключением. Практическая подготовка к выборам начнется ближе к дате, однако по опыту уже сейчас можно сказать, что российские граждане, пребывающие в Киргизии, традиционно проявляют большой интерес к участию в выборах.

Если на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года проголосовало немногим более трех тысяч избирателей, то на выборах президента в марте 2024 года свой голос отдали свыше 7,5 тысячи человек. Тогда были созданы максимально благоприятные условия для обеспечения народного волеизъявления, в частности, открыты четыре избирательных участка: на базе посольства в Бишкеке, генконсульства в Оше, и по одному на территории наших военных баз в Канте и Караколе.

Надеемся на столь же активное участие избирателей и в этом году. Пользуясь случаем, хотелось бы также выразить благодарность руководству и коллективу ЦИК Киргизской Республики за всемерное содействие в успешном обеспечении наших электоральных процессов.

– Планирует ли Россия увеличить поставки газа в Киргизию в 2026 году? О каких объемах идет речь?

– Российская Федерация вносит существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности Киргизии, в том числе за счет осуществления поставок газа по льготным условиям. Сегодня российское голубое топливо покрывает свыше 90% потребностей республики.

В июне 2024 года в присутствии председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и министра энергетики Киргизии Таалайбека Ибраева подписаны долгосрочные контракты на поставку природного газа в республику в 2025-2040 годы. Возможное увеличение их объемов будет происходить в соответствии с оговоренными условиями и сопряжено с необходимостью модернизации и расширения соответствующей инфраструктуры.

В этом направлении активную работу в том числе ведет компания "Газпром Кыргызстан", вложившая с 2014 года в развитие газораспределительной инфраструктуры республики свыше 400 миллионов долларов. До 2030 года планируется в целом газифицировать 400 населенных пунктов, доведя уровень газификации республики до 60%.

– Будет ли Россия строить в республике первую атомную электростанцию с использованием русских технологий малых модульных реакторов? Принято ли решение и есть ли сроки строительства?

– Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в ходе государственного визита в Киргизскую Республику 25-26 ноября 2025 года подтвердил готовность нашей страны построить здесь атомную электростанцию малой мощности. Россия действительно предлагает для использования передовую технологию малых модульных реакторов, отвечающую всем стандартам безопасности и защиты окружающей среды. В этом вопросе мяч сейчас находится на стороне Киргизии. Со своей стороны, мы готовы незамедлительно приступить к практическим совместным шагам по проектированию и возведению АЭС после соответствующего политического решения руководства Киргизии. Собственно, в Казахстане и Узбекистане такая работа уже идет полным ходом.

– В прошлом году Россия согласовала увеличение на 100 тысяч тонн беспошлинных поставок дизтоплива в Киргизию. О каких объемах идет речь? Сколько на 2026 год запросила Киргизия дизтоплива?

– В соответствии с запросом министерства энергетики Киргизии в ноябре 2025 года объем поставок дизельного топлива в республику был увеличен до 650 тысяч тонн по итогам года. При этом индикативный баланс поставок на 2026 год был ранее согласован на уровне 2025 года. Он включает в себя 650 тысяч тонн бензина и 550 тысяч тонн дизельного топлива, 150 тысяч тонн топлива для реактивных двигателей, 50 тысяч тонн нефти и 60 тысяч тонн нефтяного битума. В то же время предусмотрена возможность корректировки значений в зависимости от нужд Киргизии.

– Достаточно щепетильным вопросом в отношениях государств остается ситуация с киргизскими трудовыми мигрантами в России. Киргизские чиновники неоднократно говорили, что активно обсуждают эту тему с российской стороной. В частности - просят упорядочить и законодательно закрепить порядок исключения мигрантов из реестра контролируемых лиц без выезда из РФ. Можете рассказать, какая работа ведется в этом направлении?

– Тема реестра контролируемых лиц действительно щепетильная, потому что для человека это сразу проявляется в бытовых вещах: вводятся ограничения по банковским операциям, появляются сложности с трудоустройством и другие сопутствующие последствия. Проверить свой статус иностранец может через официальный сервис МВД России или соответствующий раздел на Госуслугах. Нахождение в реестре контролируемых лиц, как правило, обусловлено двумя основными причинами. Первая – это нарушение иностранным гражданином правил въезда, пребывания или проживания на территории Российской Федерации. Вторая – ошибочное включение в реестр вследствие технического сбоя, некорректного учета сведений или несвоевременного обновления информации.

По первой причине исключение из реестра возможно в результате урегулирования иностранцем правового статуса. При этом оформление легального пребывания иностранными гражданами в Российской Федерации уже регламентировано федеральным законодательством.

Во втором случае, когда у иностранного гражданина все документы в порядке, он может действовать следующим образом. Узнав о своем нахождении в РКЛ, иностранец готовит пакет документов, подтверждающих законность пребывания: миграционный учет, миграционная карта, трудовой договор, документы об обучении на территории РФ, разрешение на временное проживание или вид на жительство, в зависимости от статуса. Далее следует обращение в территориальный орган МВД России по вопросам миграции. Подается заявление на исключение из реестра или на исправление сведений, прикладываются документы. Принципиально важно получить подтверждение приема (отметку, расписку или входящий номер) для дальнейшего отслеживания статуса рассмотрения заявления. По закону срок рассмотрения обращения составляет до 30 календарных дней.

– Также остро стоит вопрос денежных переводов между странами. Стороны неоднократно заявляли, что прорабатывают механизмы для их упрощения. Допускалась возможность открытия в Киргизии филиалов российских банков, в частности Сбера. Есть ли какие-то подвижки в этом вопросе?

– Формирование надежной финансовой архитектуры, которая служила бы прочным фундаментом развития торговых отношений наших стран, является безусловным приоритетом совместной работы Российской Федерации и Киргизской Республики. Западные нелегитимные финансово-торговые ограничения, которые вводятся как в отношении российских, так и киргизских экономических операторов, только подтверждают правильность наших действий. Сейчас между финансовыми регуляторами наших стран налажен плотный диалог, в рамках которого изучаются и внедряются различные варианты взаимодействия.

– Киргизия обратилась за разъяснением в суд ЕАЭС из-за полисов ОМС для семей трудовых мигрантов в РФ. Как будет решаться этот вопрос? Будет ли Россия исполнять решение суда?

– Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никакого иска от Киргизии в Суд ЕАЭС не подавалось. Киргизская сторона также подтвердила, что речь идет не о споре, а о запросе разъяснений норм договора о ЕАЭС. Тема медицинского страхования в союзе обсуждается давно из-за различий в толковании положений договора, и Россия, как и Киргизия, ожидает позицию суда по вопросу доступа членов семей трудовых мигрантов к ОМС. В странах ЕАЭС действуют разные модели: в Белоруссии обязательного медстрахования нет, в Армении система только формируется, в Киргизии и Казахстане она существует, но отличается от российской. В России доступ к ОМС имеют только сами трудящиеся из стран ЕАЭС, но не члены их семей. Ранее в Фонде обязательного медицинского страхования Киргизии сообщили, что обращение республики в суд ЕАЭС является частью диалога в рамках союза и касается разъяснения статьи о доступе к социальному обеспечению, включая ОМС для членов семей трудящихся. В суде ЕАЭС также подчеркивали, что это не межгосударственный спор, а запрос о толковании статьи договора о ЕАЭС.

– В прошлом году случилась трагедия с российской альпинисткой Натальей Наговицыной, которую так и не смогли эвакуировать со склона киргизского пика Победы. Мы знаем, что посольство пристально следило за ее судьбой и всячески содействовало в организации спасательных операций. В этом году будет ли диппредставительство пытаться организовать эвакуацию тела Наговицыной и его репатриацию в РФ? Кстати, как обстоят дела со статусом гражданского состояния альпинистки? В Киргизии она признана пропавшей без вести, а в РФ?

– Вопросами эвакуации и репатриации тел погибших альпинистов, как правило, занимаются непосредственно родственники, принимающие туристические фирмы и профильные государственные органы. Дипломатические представительства Российской Федерации не уполномочены организовывать или финансировать подобные мероприятия.

По оценкам специалистов, возможная эвакуация Наговицыной с высоты 7 200 метров существенно осложняется высокой технической сложностью района. Пик Победы является самым северным и одним из наиболее опасных семитысячников мира. Кроме того, характеризуется крайне тяжелыми погодными условиями на его вершине. Попытка проведения в августе 2025 года поисково-спасательной операции едва не привела к гибели самих альпинистов-добровольцев. Новое мероприятие по поиску и спуску возможно только в июле-августе 2026 года и потребует привлечения профессиональной команды численностью не менее 18 горноспасателей, с опытом восхождения на высоты свыше 7 000 метров, а также значительных финансовых затрат, которые могут достигнуть порядка 50 тысяч долларов. Как правило, подобные операции требуют длительной и тщательной предварительной подготовки, включая поэтапную акклиматизацию участников экспедиции продолжительностью более месяца, при этом какие-либо гарантии ее успешного проведения отсутствуют.

По ее статусу: Наталья Наговицына 27 августа 2025 года была признана МЧС Киргизской Республики без вести пропавшей. При этом соответствующего заявления о признании ее погибшей от сына альпинистки Михаила Сергеевича Наговицына, по нашей информации, в киргизские судебные органы не поступало. В случае его обращения к нам по этому вопросу готовы оказать необходимое содействие. Сведениями о наличии аналогичных процессуальных действий в судебных органах Российской Федерации посольство не располагает.

Я добавлю, что этот и другие трагические случаи актуализировали дискуссию вокруг правового регулирования данного экстремального вида спорта в Киргизии. В настоящее время подготовлен проект закона "Об альпинизме", который будет вынесен на рассмотрение Жогорку Кенеша (парламента – ред.). Им предусматривается получение разрешения для восхождения на высоты свыше 6 000 метров, а также обязательное страхование жизни и здоровья спортсменов.

– Известно, что Россия в рамках военной помощи Киргизии за последние годы поставила много оружия, это комплексы ПВО С-300, другие виды вооружений. Скажите, сотрудничество в этом направлении будет продолжено? Планируются ли новые поставки?

– Российская Федерация традиционно является ключевым партнером Киргизской Республики в области военно-технического сотрудничества. В этой сфере непрерывно ведется активная работа, включающая комплексную помощь в модернизации и повышении потенциала Вооруженных Сил Киргизии. Целесообразность раскрытия детальной информации о тех или иных поставках будет определяться нашими военными коллегами.

– Известно, что объединенная российская авиабаза в городах Канте и Караколе является важной составляющей оборонительного комплекса организации на южном направлении. Прикрывает всю Центральную Азию от возможных угроз. Планируется ли расширение этой базы или открытие еще одной аналогичной на территории Киргизии?

– Действительно, российская авиабаза, созданная в Киргизии в ответ на обращение руководства республики в сложный период – после нападения международных террористов с территории Афганистана, уже более 20 лет продолжает играть ключевую роль в обеспечении безопасности страны и авиационной поддержки сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.