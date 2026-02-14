https://ria.ru/20260214/kartofel-2074333411.html
Белорусский селекционер назвал плюсы и минусы мытого и немытого картофеля
Белорусский селекционер назвал плюсы и минусы мытого и немытого картофеля - РИА Новости, 14.02.2026
Белорусский селекционер назвал плюсы и минусы мытого и немытого картофеля
Генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько в интервью РИА... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T06:05:00+03:00
2026-02-14T06:05:00+03:00
2026-02-14T06:26:00+03:00
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999789127_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1a452fdd416e131dd097be66c47727fc.jpg
https://ria.ru/20260214/kapusta-2074327353.html
https://ria.ru/20251028/minselhoz-2051238896.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999789127_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_39ae013c4b7499268aeb3d0508ab6f3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия
Белорусский селекционер назвал плюсы и минусы мытого и немытого картофеля
РИА Новости: в ряде случаев брать мытый картофель выгоднее, чем немытый
МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько в интервью РИА Новости назвал плюсы и минусы мытого и немытого картофеля и рассказал, как его готовить, чтобы максимально сохранить полезные вещества.
"Все зависит от каждого конкретного случая. Вопрос в следующем: мытый картофель должен быть использован в течение очень короткого времени, до трех суток. Как правило, он не продается в огромных мешках, обычно расфасован по килограммам. А что такое килограмм? Это - единовременно сварить на одну семью, использовали - и все", - сказал Маханько.
Он отметил, что в ряде случаев брать мытый картофель выгоднее, чем немытый.
"Если хорошая упаковка, ты смотришь, есть ли у картофеля дефекты. Когда картофель только очищен первично от земли, не все рассмотришь. И отход при чистке может быть больше", - пояснил специалист, отметив, что в Белоруссии
налажен строгий контроль качества реализуемого населению картофеля.
Ученый сообщил, какой способ приготовления картофеля больше всего подходит для здорового питания.
"Самый полезный картофель - это картофель вареный. А еще лучше - вареный на пару в мундире", - сказал Маханько.
По его словам, запеченный картофель менее полезен, так как в нем остается меньше питательных веществ, чем в вареном.
"В последние 20 лет диетологи говорили, что картофель - это вредный продукт, от него полнеют. Но полнеют не от картофеля. Полнеют от сочетания белков и углеводов. Углеводы - это картофель, а белок - это мясо и сало", - рассказал Маханько.