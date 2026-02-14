Белорусский селекционер назвал плюсы и минусы мытого и немытого картофеля

МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько в интервью РИА Новости назвал плюсы и минусы мытого и немытого картофеля и рассказал, как его готовить, чтобы максимально сохранить полезные вещества.

"Все зависит от каждого конкретного случая. Вопрос в следующем: мытый картофель должен быть использован в течение очень короткого времени, до трех суток. Как правило, он не продается в огромных мешках, обычно расфасован по килограммам. А что такое килограмм? Это - единовременно сварить на одну семью, использовали - и все", - сказал Маханько.

Он отметил, что в ряде случаев брать мытый картофель выгоднее, чем немытый.

"Если хорошая упаковка, ты смотришь, есть ли у картофеля дефекты. Когда картофель только очищен первично от земли, не все рассмотришь. И отход при чистке может быть больше", - пояснил специалист, отметив, что в Белоруссии налажен строгий контроль качества реализуемого населению картофеля.

Ученый сообщил, какой способ приготовления картофеля больше всего подходит для здорового питания.

"Самый полезный картофель - это картофель вареный. А еще лучше - вареный на пару в мундире", - сказал Маханько.

По его словам, запеченный картофель менее полезен, так как в нем остается меньше питательных веществ, чем в вареном.