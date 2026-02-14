Рейтинг@Mail.ru
Италия намерена присоединиться к "Совету мира" как наблюдатель - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/italiya-2074390068.html
Италия намерена присоединиться к "Совету мира" как наблюдатель
Италия намерена присоединиться к "Совету мира" как наблюдатель - РИА Новости, 14.02.2026
Италия намерена присоединиться к "Совету мира" как наблюдатель
Италия получила приглашение присоединиться к "Совету мира" по управлению сектором Газа как наблюдатель и намерена его принять, заявила премьер-министр страны... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T15:19:00+03:00
2026-02-14T15:19:00+03:00
в мире
италия
аддис-абеба
сша
джорджа мелони
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071443992_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d2b2a7d5347fe2d3e0451bcf06dcdfd.jpg
https://ria.ru/20260213/peskov-2074142562.html
https://ria.ru/20260213/postpred-2074238377.html
италия
аддис-абеба
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071443992_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c8f5e8f2966958455a269a2f7225b664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, аддис-абеба, сша, джорджа мелони
В мире, Италия, Аддис-Абеба, США, Джорджа Мелони
Италия намерена присоединиться к "Совету мира" как наблюдатель

Мелони: Италия намерена принять приглашение в "Совет мира" как наблюдатель

© AP Photo / Gregorio BorgiaПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Gregorio Borgia
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 14 фев - РИА Новости. Италия получила приглашение присоединиться к "Совету мира" по управлению сектором Газа как наблюдатель и намерена его принять, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.
"Нас пригласили как страну-наблюдателя. По нашему мнению, это хорошее решение в том, что касается совместимости с конституцией, по присоединению к "Совету мира", - заявила она журналистам на полях саммита в Аддис-Абебе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Песков ответил на вопрос о позиции России по Совету мира
13 февраля, 12:41
Общение Мелони с журналистами транслировалась в YouTube-канале правительственного дворца Киджи.
"Думаю, что мы положительно отреагируем на это приглашение, на каком уровне, увидим, потому что приглашение поступило вчера", - добавила премьер.
Италия ранее не присоединилась к "Совету" из-за противоречия конституции страны. Как писали итальянские СМИ, ключевым препятствием стали статья конституции, которая допускает участие страны в международных организациях, занимающихся вопросами мира и безопасности, только на условиях равноправия государств, когда как "Совет мира" предполагает доминирующую роль США и не соответствует этому принципу.
Постоянный представитель США при ООН Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Уолц рассказал, на чем сейчас сфокусирован Совет мира
13 февраля, 17:29
 
В миреИталияАддис-АбебаСШАДжорджа Мелони
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала