Италия намерена присоединиться к "Совету мира" как наблюдатель

РИМ, 14 фев - РИА Новости. Италия получила приглашение присоединиться к "Совету мира" по управлению сектором Газа как наблюдатель и намерена его принять, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.
"Нас пригласили как страну-наблюдателя. По нашему мнению, это хорошее решение в том, что касается совместимости с конституцией, по присоединению к "Совету мира", - заявила она журналистам на полях саммита в Аддис-Абебе.
Общение Мелони с журналистами транслировалась в YouTube-канале правительственного дворца Киджи.
"Думаю, что мы положительно отреагируем на это приглашение, на каком уровне, увидим, потому что приглашение поступило вчера", - добавила премьер.
Италия ранее не присоединилась к "Совету" из-за противоречия конституции страны. Как писали итальянские СМИ, ключевым препятствием стали статья конституции, которая допускает участие страны в международных организациях, занимающихся вопросами мира и безопасности, только на условиях равноправия государств, когда как "Совет мира" предполагает доминирующую роль США и не соответствует этому принципу.
