Италия намерена присоединиться к "Совету мира" как наблюдатель

РИМ, 14 фев - РИА Новости. Италия получила приглашение присоединиться к "Совету мира" по управлению сектором Газа как наблюдатель и намерена его принять, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.

"Думаю, что мы положительно отреагируем на это приглашение, на каком уровне, увидим, потому что приглашение поступило вчера", - добавила премьер.