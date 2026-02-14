Рейтинг@Mail.ru
Железняков поздравил Шайдорова и его российского тренера с победой на ОИ
Фигурное катание
 
14.02.2026
Железняков поздравил Шайдорова и его российского тренера с победой на ОИ
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Алексей Железняков в разговоре с РИА Новости поздравил казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова и его тренера Алексея Урманова с победой на Олимпийских играх в Милане.
В пятницу Шайдоров выиграл золотую медаль Олимпийских игр года 2026 в Италии. По сумме короткой (92,94 балла) и произвольной (198,64) программ фигурист набрал 291,58 балла. Он стал первым в истории спортсменом, представляющим Казахстан, которому удалось взять золотую медаль Олимпийских игр в фигурном катании. Тренер Шайдорова Урманов является заслуженным мастером спорта РФ, олимпийским чемпионом 1994 года в мужском одиночном катании.
"За Михаила Шайдорова и Алексея Урманова я искренне рад. Это действительно заслуженное золото, от души поздравляю. Вчера у голубого экрана я оставил полжизни и вагон нервов", - сказал Железняков.
Мегасенсация в фигурном катании: русский тренер привел Казахстан к золоту
Вчера, 02:55
 
Фигурное катание
 
