Свищев заявил, что Гуменник будет величайшим фигуристом

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российский фигурист Петр Гуменник будет величайшим спортсменом, у него еще все впереди, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.

"Результат Петра неплохой. После первого проката он даже в десятку не попадал. Неудачное выступление было. Сейчас пришлось нагонять упущенные очки. Поэтому так получилось. Хотя программа мне очень понравилась. Я считаю, она очень сильная. Слушал комментарии специалистов, надо им верить. Потенциал у этого спортсмена действительно величайший, будем ждать его следующих выступлений", - добавил собеседник агентства.