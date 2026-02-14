Рейтинг@Mail.ru
Свищев заявил, что Гуменник будет величайшим фигуристом
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14.02.2026
Свищев заявил, что Гуменник будет величайшим фигуристом
Российский фигурист Петр Гуменник будет величайшим спортсменом, у него еще все впереди, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
фигурное катание, казахстан, россия, италия, дмитрий свищев, михаил шайдоров, аделия петросян, госдума рф, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Казахстан, Россия, Италия, Дмитрий Свищев, Михаил Шайдоров, Аделия Петросян, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Свищев заявил, что Гуменник будет величайшим фигуристом

Свищев: Гуменник будет величайшим фигуристом, у него еще все впереди

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Петр Гуменник. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российский фигурист Петр Гуменник будет величайшим спортсменом, у него еще все впереди, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. После короткой программы он находился на 12-й позиции. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
"Не те результаты, на которые мы все надеялись, ждали чуда. Думали, что Петр - в шаге от пьедестала. Но, видимо, действительно еще все впереди у нашего очень талантливого спортсмена. Будем ждать его следующих выступлений. Однозначно он будет величайшим фигуристом. Другой вопрос, что ставки делались вообще на другого спортсмена. А выиграл представитель Казахстана. Это Олимпийские игры, здесь может случиться все что угодно," - сказал Свищев.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
"Результат Петра неплохой. После первого проката он даже в десятку не попадал. Неудачное выступление было. Сейчас пришлось нагонять упущенные очки. Поэтому так получилось. Хотя программа мне очень понравилась. Я считаю, она очень сильная. Слушал комментарии специалистов, надо им верить. Потенциал у этого спортсмена действительно величайший, будем ждать его следующих выступлений", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.
Фигурное катание, Спорт, Казахстан, Россия, Италия, Дмитрий Свищев, Михаил Шайдоров, Аделия Петросян, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
 
