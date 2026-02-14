Свищев заявил, что Гуменник будет величайшим фигуристом

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российский фигурист Петр Гуменник будет величайшим спортсменом, у него еще все впереди, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. После короткой программы он находился на 12-й позиции. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
"Не те результаты, на которые мы все надеялись, ждали чуда. Думали, что Петр - в шаге от пьедестала. Но, видимо, действительно еще все впереди у нашего очень талантливого спортсмена. Будем ждать его следующих выступлений. Однозначно он будет величайшим фигуристом. Другой вопрос, что ставки делались вообще на другого спортсмена. А выиграл представитель Казахстана. Это Олимпийские игры, здесь может случиться все что угодно," - сказал Свищев.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
"Результат Петра неплохой. После первого проката он даже в десятку не попадал. Неудачное выступление было. Сейчас пришлось нагонять упущенные очки. Поэтому так получилось. Хотя программа мне очень понравилась. Я считаю, она очень сильная. Слушал комментарии специалистов, надо им верить. Потенциал у этого спортсмена действительно величайший, будем ждать его следующих выступлений", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.