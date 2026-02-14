"Дал повод придраться": Бестемьянова объяснила низкие оценки Гуменника

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российский фигурист Петр Гуменник выдержал непростое психологическое давление и показал очень достойное катание на Олимпийских играх в Италии, некоторые помарки дали судьям повод снизить ему оценки, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.