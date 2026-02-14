Рейтинг@Mail.ru
"Дал повод придраться": Бестемьянова объяснила низкие оценки Гуменника
Фигурное катание
 
16:59 14.02.2026 (обновлено: 18:57 14.02.2026)
"Дал повод придраться": Бестемьянова объяснила низкие оценки Гуменника
"Дал повод придраться": Бестемьянова объяснила низкие оценки Гуменника - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
"Дал повод придраться": Бестемьянова объяснила низкие оценки Гуменника
Российский фигурист Петр Гуменник выдержал непростое психологическое давление и показал очень достойное катание на Олимпийских играх в Италии, некоторые помарки РИА Новости Спорт, 14.02.2026
фигурное катание
наталья бестемьянова
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
наталья бестемьянова, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Наталья Бестемьянова, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
"Дал повод придраться": Бестемьянова объяснила низкие оценки Гуменника

Бестемьянова: Гуменник достойно выступил на ОИ, но у судей был повод придраться

Петр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российский фигурист Петр Гуменник выдержал непростое психологическое давление и показал очень достойное катание на Олимпийских играх в Италии, некоторые помарки дали судьям повод снизить ему оценки, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место, после короткой программы он находился на 12-й позиции. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин в субботу заявил РИА Новости о солидарности с мнением тренера-хореографа Даниила Глейхенгауза, считающего, что Гуменник при объективном судействе должен был стать призером Игр.
«
"Петя – молодец, он выстоял и все выдержал. Не без ошибок, но показал очень достойное катание. Я поздравляю Петю и его тренеров. Судейство? Думаю, что если бы он откатался чисто, то стопроцентно претендовал бы на медаль Олимпийских игр. А так Петя дал повод судьям придраться", - сказала Бестемьянова.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.
Фигурное катаниеНаталья БестемьяноваЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
