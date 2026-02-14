"Дал повод придраться": Бестемьянова объяснила низкие оценки Гуменника

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российский фигурист Петр Гуменник выдержал непростое психологическое давление и показал очень достойное катание на Олимпийских играх в Италии, некоторые помарки дали судьям повод снизить ему оценки, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место, после короткой программы он находился на 12-й позиции. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин в субботу заявил РИА Новости о солидарности с мнением тренера-хореографа Даниила Глейхенгауза, считающего, что Гуменник при объективном судействе должен был стать призером Игр.
«
"Петя – молодец, он выстоял и все выдержал. Не без ошибок, но показал очень достойное катание. Я поздравляю Петю и его тренеров. Судейство? Думаю, что если бы он откатался чисто, то стопроцентно претендовал бы на медаль Олимпийских игр. А так Петя дал повод судьям придраться", - сказала Бестемьянова.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.