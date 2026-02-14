Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили выступление Гуменника на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:38 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/gumennik-2074382974.html
В Кремле оценили выступление Гуменника на Олимпиаде
В Кремле оценили выступление Гуменника на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
В Кремле оценили выступление Гуменника на Олимпиаде
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большим молодцом российского фигуриста Петра Гуменника, выступившего на Олимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T14:38:00+03:00
2026-02-14T14:38:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
италия
дмитрий песков
татьяна навка
михаил шайдоров
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074377253_0:0:3440:1934_1920x0_80_0_0_89d6b0772e96d966f42f0eaf0a8c4024.jpg
https://ria.ru/20260214/gumennik-2074382005.html
https://ria.ru/20260214/olimpiada-2074362313.html
россия
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074377253_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_cc2a31c124907962ccb6761587bbfa14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, италия, дмитрий песков, татьяна навка, михаил шайдоров, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Россия, Италия, Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Михаил Шайдоров, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
В Кремле оценили выступление Гуменника на Олимпиаде

Песков: Навка говорит, что Гуменник большой молодец и мог быть в тройке лидеров

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Произвольная программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Произвольная программа. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большим молодцом российского фигуриста Петра Гуменника, выступившего на Олимпиаде в Италии.
"Я не специалист, но моя жена (олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка - ред.) говорит, что Пётр вполне мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Там много субъективности. В любом случае — он большой молодец!" — сказал Песков спортивному интернет-порталу "Чемпионат".
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Слуцкая: Гуменник возродил веру в российское мужское одиночное катание
Вчера, 14:30
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпиаде, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. После короткой программы он находился на 12-й позиции. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
ОИ-2026.Фигурное катание, выступление Петра Гуменника - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Мишин согласился с Глейхенгаузом, сказавшим, что Гуменник достоин медали ОИ
Вчера, 11:42
 
Фигурное катаниеСпортРоссияИталияДмитрий ПесковТатьяна НавкаМихаил ШайдоровЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сочи
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вердер
    Бавария
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Италия
    11
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Страсбур
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Алавес
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала