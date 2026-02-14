https://ria.ru/20260214/gumennik-2074382974.html
В Кремле оценили выступление Гуменника на Олимпиаде
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большим молодцом российского фигуриста Петра Гуменника, выступившего на Олимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Песков: Навка говорит, что Гуменник большой молодец и мог быть в тройке лидеров