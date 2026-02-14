Рейтинг@Mail.ru
Слуцкая: Гуменник возродил веру в российское мужское одиночное катание - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:30 14.02.2026
Слуцкая: Гуменник возродил веру в российское мужское одиночное катание
Слуцкая: Гуменник возродил веру в российское мужское одиночное катание - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Слуцкая: Гуменник возродил веру в российское мужское одиночное катание
Российский фигурист Петр Гуменник своим выступлением на Олимпиаде возродил веру в российское мужское одиночное катание, сказала РИА Новости серебряный и... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
фигурное катание
спорт
ирина слуцкая
илья малинин
михаил шайдоров
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
РИА Новости Спорт
спорт, ирина слуцкая, илья малинин, михаил шайдоров, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Ирина Слуцкая, Илья Малинин, Михаил Шайдоров, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Слуцкая: Гуменник возродил веру в российское мужское одиночное катание

Слуцкая: фигурист Гуменник возродил веру в российское мужское одиночное катание

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российский фигурист Петр Гуменник своим выступлением на Олимпиаде возродил веру в российское мужское одиночное катание, сказала РИА Новости серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.
В пятницу Гуменник в итоговом протоколе мужского олимпийского турнира фигуристов занял шестое место. Победу одержал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Фаворит Олимпиады американец Илья Малинин, сорвав произвольный прокат, закончил турнир восьмым.
Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Мишин: успешное выступление Гуменника поможет катанию Петросян и ее оценкам
Вчера, 14:08
"Он был прекрасен во всем, он наш герой. Петя возродил веру в российское мужское одиночное катание. Мы давно не видели такого классного проката двух программ на столь важном соревновании. Я не хочу обсуждать судей, оценки. Сами плавали, знаем. Он сделал то, что он мог сделать, и на самом высоком уровне. Поэтому мои поздравления и Петру, и его тренерской команде. Это прекрасное начало. Дай бог, чтобы нас пустили дальше. Он вполне может бороться с лидерами, которые есть на сегодняшний день", - сказала Слуцкая.
Собеседница агентства также ответила, что могло повлиять на выступление лидирующей после короткой программы тройки.
"Одним словом, это Олимпиада. Часто происходит то, чего никто не ожидает. Нервы, волнение, попытка удержать место. Может быть, возлагали излишние надежды. На Илью Малинина особенно. Все могло повлиять", - добавила экс-фигуристка.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Кто отнял у русского фигуриста медаль Олимпиады? Называем имена палачей
Вчера, 13:57
 
Фигурное катаниеСпортИрина СлуцкаяИлья МалининМихаил ШайдоровЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
