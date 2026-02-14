Слуцкая: Гуменник возродил веру в российское мужское одиночное катание

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российский фигурист Петр Гуменник своим выступлением на Олимпиаде возродил веру в российское мужское одиночное катание, сказала РИА Новости серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

Собеседница агентства также ответила, что могло повлиять на выступление лидирующей после короткой программы тройки.

"Одним словом, это Олимпиада. Часто происходит то, чего никто не ожидает. Нервы, волнение, попытка удержать место. Может быть, возлагали излишние надежды. На Илью Малинина особенно. Все могло повлиять", - добавила экс-фигуристка.