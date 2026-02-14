https://ria.ru/20260214/gumennik-2074382005.html
Слуцкая: Гуменник возродил веру в российское мужское одиночное катание
фигурное катание
спорт
ирина слуцкая
илья малинин
михаил шайдоров
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российский фигурист Петр Гуменник своим выступлением на Олимпиаде возродил веру в российское мужское одиночное катание, сказала РИА Новости серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.
В пятницу Гуменник
в итоговом протоколе мужского олимпийского турнира фигуристов занял шестое место. Победу одержал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров
. Фаворит Олимпиады американец Илья Малинин
, сорвав произвольный прокат, закончил турнир восьмым.
"Он был прекрасен во всем, он наш герой. Петя возродил веру в российское мужское одиночное катание. Мы давно не видели такого классного проката двух программ на столь важном соревновании. Я не хочу обсуждать судей, оценки. Сами плавали, знаем. Он сделал то, что он мог сделать, и на самом высоком уровне. Поэтому мои поздравления и Петру, и его тренерской команде. Это прекрасное начало. Дай бог, чтобы нас пустили дальше. Он вполне может бороться с лидерами, которые есть на сегодняшний день", - сказала Слуцкая
.
Собеседница агентства также ответила, что могло повлиять на выступление лидирующей после короткой программы тройки.
"Одним словом, это Олимпиада. Часто происходит то, чего никто не ожидает. Нервы, волнение, попытка удержать место. Может быть, возлагали излишние надежды. На Илью Малинина особенно. Все могло повлиять", - добавила экс-фигуристка.