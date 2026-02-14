Васильев прокомментировал шестое место Гуменника на Олимпиаде

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российский фигурист Петр Гуменник справился с волнением и показал хороший результат на Олимпийских играх в Италии, шестое место не стоит называть неудачей, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. После короткой программы он находился на 12-й позиции. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
"Субъективные виды спорта сложно оценивать, в них все болеют за своих и всегда считают, что наших спортсменов засуживают. Это обычная история, и тяжело быть объективным. Мне понравилось, как выступал Петр Гуменник, но все равно были какие-то помарки, и, видимо, они и предопределили его итоговое место. Я считаю, что он выступил хорошо", - сказал Васильев.
"Гуменник немного завалил первый день, но, думаю, что это связано с нервами и отсутствием международной практики. Она очень серьезно дала о себе знать на Олимпиаде. Но потом Петр собрался и выступил хорошо. Я не считаю его результат каким-то провалом или неудачей", - добавил собеседник агентства.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.