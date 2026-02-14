Рейтинг@Mail.ru
19:46 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/grazhdanstvo-2074424556.html
Омбудсмен ЛНР хочет попросить Путина о приеме Лоруссо в гражданство
Омбудсмен ЛНР хочет попросить Путина о приеме Лоруссо в гражданство
2026-02-14T19:46:00+03:00
2026-02-14T19:46:00+03:00
россия
луганская народная республика
анна сорока
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074374766_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c16e2bcb00d941d72db79a47446ca4ff.jpg
https://ria.ru/20260211/politsija-2073647948.html
https://ria.ru/20250414/amerikanka-2010706192.html
россия
луганская народная республика
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
россия, луганская народная республика, анна сорока, ирина волк
Россия, Луганская Народная Республика, Анна Сорока, Ирина Волк
Омбудсмен ЛНР хочет попросить Путина о приеме Лоруссо в гражданство

Омбудсмен ЛНР Сорока хочет попросить Путина о приеме Лоруссо в гражданство РФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИтальянский журналист Винченцо Лоруссо
Итальянский журналист Винченцо Лоруссо - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Итальянский журналист Винченцо Лоруссо. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока заявила РИА Новости, что хочет обратиться к президенту России с просьбой о приеме в гражданство Российской Федерации итальянского журналиста Винченцо Лоруссо.
Ранее Лоруссо заявил РИА Новости, что мечтает о российском гражданстве. В феврале минувшего года официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что Лоруссо получил вид на жительство в России.
"Всецело поддерживаю Винченцо в этом стремлении и намереваюсь обратиться в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с просьбой о приеме в гражданство Российской Федерации иностранного гражданина Винченцо Лоруссо в исключительном порядке", - сказала Сорока.
Омбудсмен выразила уверенность, что президент по достоинству оценит общественную и информационную деятельность итальянского журналиста.
"Его деятельность направлена на укрепление имиджа Российской Федерации, изобличение антигуманной сущности украинского военно-политического режима и оголтелой русофобии европейской политической системы", - прокомментировала Сорока.
РоссияЛуганская Народная РеспубликаАнна СорокаИрина Волк
 
 
