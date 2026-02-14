Омбудсмен ЛНР хочет попросить Путина о приеме Лоруссо в гражданство

ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока заявила РИА Новости, что хочет обратиться к президенту России с просьбой о приеме в гражданство Российской Федерации итальянского журналиста Винченцо Лоруссо.
Ранее Лоруссо заявил РИА Новости, что мечтает о российском гражданстве. В феврале минувшего года официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что Лоруссо получил вид на жительство в России.
"Всецело поддерживаю Винченцо в этом стремлении и намереваюсь обратиться в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с просьбой о приеме в гражданство Российской Федерации иностранного гражданина Винченцо Лоруссо в исключительном порядке", - сказала Сорока.
Омбудсмен выразила уверенность, что президент по достоинству оценит общественную и информационную деятельность итальянского журналиста.
"Его деятельность направлена на укрепление имиджа Российской Федерации, изобличение антигуманной сущности украинского военно-политического режима и оголтелой русофобии европейской политической системы", - прокомментировала Сорока.
