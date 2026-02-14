Омбудсмен ЛНР хочет попросить Путина о приеме Лоруссо в гражданство

ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока заявила РИА Новости, что хочет обратиться к президенту России с просьбой о приеме в гражданство Российской Федерации итальянского журналиста Винченцо Лоруссо.