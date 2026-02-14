Рейтинг@Mail.ru
Россияне с марта смогут заселяться в гостиницу с помощью Max, сообщили в ГД - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/gosduma-2074328717.html
Россияне с марта смогут заселяться в гостиницу с помощью Max, сообщили в ГД
Россияне с марта смогут заселяться в гостиницу с помощью Max, сообщили в ГД - РИА Новости, 14.02.2026
Россияне с марта смогут заселяться в гостиницу с помощью Max, сообщили в ГД
С 1 марта 2026 года для граждан России возможно заселение в гостиницу при предъявлении паспортных данных через платформу Max, сообщила РИА Новости член думского РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T03:50:00+03:00
2026-02-14T03:50:00+03:00
россия
екатерина стенякина
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_70a73af00d6645b9bc027581d2b4413e.jpg
https://ria.ru/20260212/rossija-2073900717.html
https://ria.ru/20260210/max-2073463366.html
https://ria.ru/20260212/peskov-2073883273.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_158f32a4c380294c4a38a201e5ee9767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, екатерина стенякина, госдума рф
Россия, Екатерина Стенякина, Госдума РФ
Россияне с марта смогут заселяться в гостиницу с помощью Max, сообщили в ГД

РИА Новости: россияне с марта смогут заселяться в гостиницу с помощью Max

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. С 1 марта 2026 года для граждан России возможно заселение в гостиницу при предъявлении паспортных данных через платформу Max, сообщила РИА Новости член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
"Правительство утвердило правила предоставления гостиничных услуг - с 1 марта 2026 года для граждан России возможно заселение в гостиницу при предъявлении паспортных данных через мессенджер Max", - сказала Стенякина.
Медицинский работник в кабинете в поликлинике - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В России разрешили закрывать больничные через MAX
12 февраля, 13:56
Она также сообщила, что с 1 апреля 2026 года предусмотрено использование при заселении мобильного приложения "Госуслуги".
Депутат напомнила, что в середине сентября 2025 года платформа Мах в пилотном режиме запустила возможность создания "цифрового ID". Стенякина уточнила, что создавать и использовать "цифровой ID" могут граждане России старше 18 лет.
"По сути, это электронная версия бумажного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации. В нем будут содержаться сведения о ФИО, дата рождения, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, место регистрации, а также биометрия гражданина. При этом сведения будут отображаться выборочно: согласно той ситуации, в рамках которой предъявлен код", - рассказала парламентарий.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Российские компании стали все чаще напоминать о своих каналах в MAX
10 февраля, 15:35
Она обратила внимание на то, что с конца 2025 года цифровой паспорт начали принимать в банках и страховых компаниях для повторных визитов и операций, если закон не требует оригинал бумажного паспорта, а также в МФЦ для некоторых услуг.
"Скоро его можно будет предъявить в гостинице, а в перспективе это распространится на медицину и транспорт, где QR-код упростит идентификацию без риска потери документа", - добавила Стенякина.
Член думского комитета подчеркнула, что QR-код является альтернативным и равнозначным средством для предъявления только в рамках установленных случаев, указанных в постановлении правительства от 19 сентября 2025 года. По ее словам, для всех других правовых ситуаций бумажный паспорт остается основным и обязательным документом.
В пример Стенякина привела первичное открытие банковских счетов или вкладов, при котором цифровой паспорт не принимается, поскольку нормативные акты ЦБ РФ требуют предъявления оригинала бумажного паспорта для идентификации новых клиентов.
"Он неприменим в нотариальных действиях, сделках с недвижимостью, выдаче доверенностей или наследственных делах, где законодательство строго предписывает предъявить физический документ. Также QR-код не заменит паспорт в судебных процессах, при получении загранпаспорта, трудоустройстве с проверкой документов, выезде за границу, медицинских процедурах, требующих полного пакета оригиналов. В этих случаях бумажный паспорт остается обязательным", - подытожила она.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Песков назвал MAX альтернативой другим мессенджерам
12 февраля, 12:52
 
РоссияЕкатерина СтенякинаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала