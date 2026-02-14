Россияне с марта смогут заселяться в гостиницу с помощью Max, сообщили в ГД

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. С 1 марта 2026 года для граждан России возможно заселение в гостиницу при предъявлении паспортных данных через платформу Max, сообщила РИА Новости член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

"Правительство утвердило правила предоставления гостиничных услуг - с 1 марта 2026 года для граждан России возможно заселение в гостиницу при предъявлении паспортных данных через мессенджер Max", - сказала Стенякина

Она также сообщила, что с 1 апреля 2026 года предусмотрено использование при заселении мобильного приложения "Госуслуги".

Депутат напомнила, что в середине сентября 2025 года платформа Мах в пилотном режиме запустила возможность создания "цифрового ID". Стенякина уточнила, что создавать и использовать "цифровой ID" могут граждане России старше 18 лет.

"По сути, это электронная версия бумажного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации. В нем будут содержаться сведения о ФИО, дата рождения, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, место регистрации, а также биометрия гражданина. При этом сведения будут отображаться выборочно: согласно той ситуации, в рамках которой предъявлен код", - рассказала парламентарий.

Она обратила внимание на то, что с конца 2025 года цифровой паспорт начали принимать в банках и страховых компаниях для повторных визитов и операций, если закон не требует оригинал бумажного паспорта, а также в МФЦ для некоторых услуг.

"Скоро его можно будет предъявить в гостинице, а в перспективе это распространится на медицину и транспорт, где QR-код упростит идентификацию без риска потери документа", - добавила Стенякина.

Член думского комитета подчеркнула, что QR-код является альтернативным и равнозначным средством для предъявления только в рамках установленных случаев, указанных в постановлении правительства от 19 сентября 2025 года. По ее словам, для всех других правовых ситуаций бумажный паспорт остается основным и обязательным документом.

В пример Стенякина привела первичное открытие банковских счетов или вкладов, при котором цифровой паспорт не принимается, поскольку нормативные акты ЦБ РФ требуют предъявления оригинала бумажного паспорта для идентификации новых клиентов.