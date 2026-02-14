Рейтинг@Mail.ru
Головин получил две желтые карточки за минуту и был удален в матче Лиги 1
Футбол
 
00:43 14.02.2026
Головин получил две желтые карточки за минуту и был удален в матче Лиги 1
Головин получил две желтые карточки за минуту и был удален в матче Лиги 1
Российский футболист "Монако" Александр Головин получил две желтые карточки за неспортивное поведение и был удален с поля в матче 22-го тура чемпионата Франции... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
спорт, александр головин, монако, нант, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Александр Головин, Монако, Нант, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
Головин получил две желтые карточки за минуту и был удален в матче Лиги 1

Головина удалили за неспортивное поведение в матче Лиги 1

Александр Головин - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский футболист "Монако" Александр Головин получил две желтые карточки за неспортивное поведение и был удален с поля в матче 22-го тура чемпионата Франции против "Нанта".
Встреча проходит в Монако, в первом тайме Головин записал на свой счет две результативные передачи.
На 65-й минуте россиянин в агрессивной манере обратился к судье из-за того, что тот не заметил игру рукой со стороны соперника. Арбитр наказал Головина за неспортивное поведение. После этого россиянин саркастично поаплодировал судье и был наказан второй желтой карточкой.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Дубль Гирасси помог дортмундской "Боруссии" разгромить "Майнц"
Футбол
 
