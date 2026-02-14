Головин получил две желтые карточки за минуту и был удален в матче Лиги 1

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский футболист "Монако" Александр Головин получил две желтые карточки за неспортивное поведение и был удален с поля в матче 22-го тура чемпионата Франции против "Нанта".

На 65-й минуте россиянин в агрессивной манере обратился к судье из-за того, что тот не заметил игру рукой со стороны соперника. Арбитр наказал Головина за неспортивное поведение. После этого россиянин саркастично поаплодировал судье и был наказан второй желтой карточкой.