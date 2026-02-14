https://ria.ru/20260214/golovin-2074316912.html
Головин получил две желтые карточки за минуту и был удален в матче Лиги 1
Головин получил две желтые карточки за минуту и был удален в матче Лиги 1 - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Головин получил две желтые карточки за минуту и был удален в матче Лиги 1
Российский футболист "Монако" Александр Головин получил две желтые карточки за неспортивное поведение и был удален с поля в матче 22-го тура чемпионата Франции... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Головин получил две желтые карточки за минуту и был удален в матче Лиги 1
