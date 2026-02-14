Рейтинг@Mail.ru
Глейхенгауз получил аккредитацию и отправился на ОИ в качестве тренера
Фигурное катание
 
23:17 14.02.2026
Глейхенгауз получил аккредитацию и отправился на ОИ в качестве тренера
Глейхенгауз получил аккредитацию и отправился на ОИ в качестве тренера
Работающий с российской фигуристкой Аделией Петросян Даниил Глейхенгауз отправился в Милан на Олимпийские игры в качестве тренера. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
фигурное катание
спорт
аделия петросян
даниил глейхенгауз
зимние олимпийские игры 2026
спорт, аделия петросян, даниил глейхенгауз, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз, Зимние Олимпийские игры 2026
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Работающий с российской фигуристкой Аделией Петросян Даниил Глейхенгауз отправился в Милан на Олимпийские игры в качестве тренера.
В своем Telegram-канале он опубликовал фотографию с олимпийской аккредитацией тренера. На ней указано, что ему присвоен нейтральный статус.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Петра Гуменника и Петросян. Личный турнир одиночниц пройдет в Милане 17 и 19 февраля.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Фигуристка Петросян отправилась из Москвы на Олимпийские игры в Италию
Вчера, 23:16
 
Фигурное катание Спорт Аделия Петросян Даниил Глейхенгауз Зимние Олимпийские игры 2026
 
