Саудовская Аравия рассмотрит участие в восстановлении Газы

ДОХА, 14 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия рассмотрит возможность финансового участия в восстановлении разрушенного в результате военных действий с Израилем палестинского сектора Газа, когда будут выполнены 20 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа, заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.
"До того, как принимать решение о выделении средств для восстановления сектора Газа, нужно, чтобы там по-настоящему наступил мир, чтобы было ясно, когда Израиль выведет войска, когда произойдет разоружение ХАМАС и будут выполнены 20 пунктов из плана Трампа. Надеюсь, будущее заседание "Совета мира" это прояснит", - сказал он.
Первое заседание "Совета мира" по сектору Газа будет проведено в Вашингтоне 19 февраля. Администрация президента США ранее направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" главам порядка 50 государств.
Россия не будет представлена на первом заседании "Совета мира" американского президента Дональда Трампа, формирование ее позиции по нему продолжается, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.