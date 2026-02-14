Саудовская Аравия рассмотрит участие в восстановлении Газы

ДОХА, 14 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия рассмотрит возможность финансового участия в восстановлении разрушенного в результате военных действий с Израилем палестинского сектора Газа, когда будут выполнены 20 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа, заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.