Гарбузов: В Москве стартует новый цикл семинаров о мерах поддержки бизнеса

Он отметил, что по поручению Сергея Собянина столица создает все условия для ведения бизнеса в городе, реализации новых инвестиционных проектов. Например, в сфере промышленности бизнесу доступны более 20 финансовых и нефинансовых мер поддержки.

"Однако важны не только сами инструменты, не менее существенно, чтобы бизнес знал, как ими пользоваться, как максимально эффективно работать в столице. Например, как правильно оформить обязательные документы, как подготовиться к проверкам, где искать новые кадры, чем могут помочь власти Москвы при выходе на экспорт. Все эти и другие вопросы можно обсудить на цикле семинаров, которые мы запускаем в середине февраля", — пояснил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.