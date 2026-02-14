https://ria.ru/20260214/garbuzov-2074351227.html
Гарбузов: В Москве стартует новый цикл семинаров о мерах поддержки бизнеса
Гарбузов: В Москве стартует новый цикл семинаров о мерах поддержки бизнеса - РИА Новости, 14.02.2026
Гарбузов: В Москве стартует новый цикл семинаров о мерах поддержки бизнеса
Новый цикл семинаров о мерах поддержки бизнеса в Москве стартует 19 февраля для представителей промышленности, предпринимателей и инвесторов, сообщил министр... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T10:30:00+03:00
2026-02-14T10:30:00+03:00
2026-02-14T10:30:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
анатолий гарбузов
москва
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074350435_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f4d177d81abffc3408f899ec36d3a635.jpg
https://ria.ru/20260213/moskva-2074243071.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074350435_228:0:2895:2000_1920x0_80_0_0_5608eec88479cd545e6285d43541b82f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий гарбузов, москва, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Анатолий Гарбузов, Москва, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Новый цикл семинаров о мерах поддержки бизнеса в Москве стартует 19 февраля для представителей промышленности, предпринимателей и инвесторов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что по поручению Сергея Собянина столица создает все условия для ведения бизнеса в городе, реализации новых инвестиционных проектов. Например, в сфере промышленности бизнесу доступны более 20 финансовых и нефинансовых мер поддержки.
"Однако важны не только сами инструменты, не менее существенно, чтобы бизнес знал, как ими пользоваться, как максимально эффективно работать в столице. Например, как правильно оформить обязательные документы, как подготовиться к проверкам, где искать новые кадры, чем могут помочь власти Москвы при выходе на экспорт. Все эти и другие вопросы можно обсудить на цикле семинаров, которые мы запускаем в середине февраля", — пояснил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
В рамках цикла запланировано 10 бесплатных семинаров, участники которых получат возможность не только ознакомиться с инструментами поддержки бизнеса в Москве, но и разобрать реальные кейсы, задать вопросы экспертам, действующим предпринимателям и представителям органов власти. Среди тем к обсуждению: техприсоединение к инженерным сетям, особенности оформления разрешительной документации, налоговые льготы, участие в городских торгах, выход на экспортные рынки.