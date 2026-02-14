Эксперт: Франция должна признать испытания оружия в Алжире преступлением

АЛЖИР, 14 фев - РИА Новости. Французские испытания ядерного оружия в Алжире являются военным преступлением, не имеющим срока давности, Париж должен это признать, как и десятки тысяч жертв этих испытаний, поделился мнением с РИА Новости профессор политологии и международных отношений Университета Аннабы Абдельсалам Филали.

Франция в период колонизации Алжира (1830–1962) взорвала свою первую атомную бомбу под названием "Голубой тушканчик" в алжирской пустыне 13 февраля 1960 года. Это было первое из серии ядерных испытаний, имевших катастрофические последствия для местного населения и окружающей среды. Всего Франция провела 17 атмосферных и подземных ядерных испытаний в период с февраля 1960 года по февраль 1967 года в районе Реггана и в горах Хоггар на юге Алжира.

"Годовщина этих ядерных взрывов вновь возвращает болезненные воспоминания как о военном преступлении, не подлежащем забвению, и вновь ставит вопрос о требованиях алжирского государства к Франции — о признании, компенсациях и передаче карт и документов, связанных с испытаниями", - сказал Филали.

По словам профессора, Алжир продолжает подсчет жертв этих 17 взрывов и еще более 40 ядерных испытаний. Эксперт пояснил, что взрывы вызвали значительную утечку радиации за пределы подземных полостей. В результате чего пострадали в том числе французские специалисты и руководители проектов, которые, как предполагается, находились под строгими мерами защиты и безопасности, не говоря уже о жертвах среди алжирских граждан, число которых, по данным алжирских властей составляет около 42 тысяч человек — как погибших во время взрывов, так и страдающих хроническими заболеваниями от последствий радиации.

"Установить окончательное число жертв невозможно — оно продолжает расти из года в год, появляются новые оценки (около 60 тысяч пострадавших) из-за загрязнения окружающей среды и подземных вод. Эти ужасающие последствия для людей и вызванные ими экологические катастрофы (районы, ставшие непригодными для жизни) настойчиво ставят вопрос о полной ответственности Франции", - добавил Филали.

В пятницу Алжирское информационное агентство сообщило, что Алжир начал первую операцию по частичной очистке мест французских ядерных испытаний, начав с района Ин-Эккер в Таманрассете на юге страны, опираясь на опыт и усилия собственных специалистов и национальное оборудование.