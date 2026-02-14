Более 180 тысяч французов все еще остаются без света после шторма "Нильс"

ПАРИЖ, 14 фев – РИА Новости. Более 180 тысяч жителей Франции продолжают оставаться без света два дня спустя после сильного шторма "Нильс", который обрушился на юго-запад страны в ночь на четверг, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на оператора энергосетей Enedis.

После начала шторма электроснабжения лишились 900 тысяч домохозяйств.

"В субботу 182 тысячи потребителей все еще остаются без электричества", - говорится в материале.

Наиболее затронутым перебоями в энергоснабжением остается крупнейший регион Франции Новая Аквитания, сообщает телеканал.