13:43 14.02.2026
Более 180 тысяч французов все еще остаются без света после шторма "Нильс"
Более 180 тысяч французов все еще остаются без света после шторма "Нильс"
в мире
франция
в мире, франция
В мире, Франция
Более 180 тысяч французов все еще остаются без света после шторма "Нильс"

Более 180 тысяч французов все еще остаются без света спустя два дня после шторма

ПАРИЖ, 14 фев – РИА Новости. Более 180 тысяч жителей Франции продолжают оставаться без света два дня спустя после сильного шторма "Нильс", который обрушился на юго-запад страны в ночь на четверг, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на оператора энергосетей Enedis.
После начала шторма электроснабжения лишились 900 тысяч домохозяйств.
"В субботу 182 тысячи потребителей все еще остаются без электричества", - говорится в материале.
Наиболее затронутым перебоями в энергоснабжением остается крупнейший регион Франции Новая Аквитания, сообщает телеканал.
Шторм "Нильс" обрушился на юго-запад Франции в ночь на четверг и принес с собой ливни и сильный ветер, скорость порывов которого местами превышала 150 километров в час. В ряде французских департаментов был введен красный, наивысший уровень погодной опасности. Сотни тысяч домохозяйств остались без света, в нескольких регионах было нарушено железнодорожное сообщение. Два человека погибли.
