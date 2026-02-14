https://ria.ru/20260214/frantsija-2074376085.html
Более 180 тысяч французов все еще остаются без света после шторма "Нильс"
Более 180 тысяч французов все еще остаются без света после шторма "Нильс" - РИА Новости, 14.02.2026
Более 180 тысяч французов все еще остаются без света после шторма "Нильс"
Более 180 тысяч жителей Франции продолжают оставаться без света два дня спустя после сильного шторма "Нильс", который обрушился на юго-запад страны в ночь на... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T13:43:00+03:00
2026-02-14T13:43:00+03:00
2026-02-14T13:43:00+03:00
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156382/69/1563826920_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_a938bc12cbc6cb57ccf3d15ee7a0d181.jpg
https://ria.ru/20260209/portugaliya-2073233908.html
https://ria.ru/20260206/scmp-2072806974.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156382/69/1563826920_260:0:2989:2047_1920x0_80_0_0_e7a852a6ea08337bad111152ea189c26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
Более 180 тысяч французов все еще остаются без света после шторма "Нильс"
Более 180 тысяч французов все еще остаются без света спустя два дня после шторма
ПАРИЖ, 14 фев – РИА Новости. Более 180 тысяч жителей Франции продолжают оставаться без света два дня спустя после сильного шторма "Нильс", который обрушился на юго-запад страны в ночь на четверг, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на оператора энергосетей Enedis.
После начала шторма электроснабжения лишились 900 тысяч домохозяйств.
"В субботу 182 тысячи потребителей все еще остаются без электричества", - говорится в материале.
Наиболее затронутым перебоями в энергоснабжением остается крупнейший регион Франции
Новая Аквитания, сообщает телеканал.
Шторм "Нильс" обрушился на юго-запад Франции в ночь на четверг и принес с собой ливни и сильный ветер, скорость порывов которого местами превышала 150 километров в час. В ряде французских департаментов был введен красный, наивысший уровень погодной опасности. Сотни тысяч домохозяйств остались без света, в нескольких регионах было нарушено железнодорожное сообщение. Два человека погибли.